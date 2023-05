Fermeture de La Hotte aux jouets le 3 juin au soir, Thierry Nicollet remercie sa fidèle clientèle

Après 28 ans de bons et loyaux services auprès de sa clientèle (le 1 er avril 1995 très exactement), au sein de son magasin ‘La Hotte aux Jouets’ sise 5 Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, Thierry Nicollet va prendre une retraite bien méritée.

Ce magasin de jouets emblématique, ouvert sur Chalon-sur-Saône en 1962 et qui aura connu trois propriétaires, va fermer ses portes le 3 juin au soir. L’occasion pour vous au cours de la dernière semaine d’en profiter pour acheter des jouets originaux et atypiques à vos jolies petites têtes blondes.

Thierry Nicollet confiait à info-chalon : « Le 3 juin au soir, je fermerai mon magasin et je prendrai officiellement ma retraite ! Aussi je remercie toute ma clientèle de m’avoir été fidèle pendant 28 ans. J’ai espoir quand même que plus tard il y aura une reprise du magasin. Actuellement, il me reste quelques modèles mais je pense qu’en fin de semaine prochaine il ne me restera plus grand-chose ! ».

Alors vite, dépêchez-vous !!!

J.P.B