En Bourgogne-Franche Comté, en 2022, les Douanes ont saisi pour 8,5 millions d'euros de stupéfiants

Bilan 2022 de la direction régionale des douanes de Dijon :

En 2022, les services de la Direction Régionale de Dijon ont saisi des stupéfiants pour une valeur globale estimée de plus de 8,5 millions d'euros, dont 15.9 kg de cocaïne, 133 170 doses d'ecstasy et près de 2,7 tonnes de cannabis.

Plus de 3 tonnes de tabac et cigarettes ont également été retirées du marché clandestin.

Enfin, plus d’un demi-million d’euros a été intercepté au titre du manquement à l'obligation déclarative.

Parmi les affaires marquantes de la Direction Régionale des douanes de Dijon en 2022 :

- le 30 janvier 2022 : manquement à l'obligation déclarative et blanchiment douanier portant sur 86 930 €

La brigade des douanes de Dijon contrôle, sur l’A31, un véhicule de tourisme avec un couple à son bord. L’équipe maître chien de la douane vérifie le véhicule et marque nettement l’intérieur du coffre et la banquette arrière. Les agents constatent alors une plaque vissée à la place de la plaque normalement amovible pour accéder à la roue de secours. Dans cette cachette aménagée à l’emplacement de la roue de secours, ils découvrent 8 sachets thermosoudés contenant des billets de banque en euros, pour un montant total de 86 930 €.



- le 24 févier 2022 : saisie de 66,58 kg d'ecstasy

Les douaniers, en contrôle sur l’A6, voient passer un véhicule de type SUV immatriculé à l’étranger et roulant à vive allure. Ils se lancent à sa poursuite et le rabattent pour un contrôle sur l’aire de repos de Curney (71). Les deux occupants déclarent venir Bruxelles et se rendre en Espagne. Dans leurs poches, 8 500 € en liquide, et dans le coffre, trois grosses valises. Les douaniers y découvrent 26 sachets transparents contenant des comprimés verts d’ecstasy, pour un total de 66,58 kg, soit une valeur estimée de 166 450 €.

- le 22 mars 2022 : saisie de 722 kg de résine de cannabis

Le mardi 22 mars, sur l’A6, la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône décide de procéder au contrôle d’un ensemble routier. Le chauffeur déclare acheminer un chargement de coussins de Barcelone à Paris. À l’examen des palettes entreposées dans la remorque, les agents constatent un très mauvais conditionnement des marchandises, ce qui les décide à procéder à une fouille approfondie. Dissimulés à l’intérieur des cartons de coussins, ils découvrent plusieurs dizaines de ballots de cannabis et en extraient au total 722 kg de résine.

- le 27 juillet 2022 : saisie de 7,76 kg de cocaïne

Les agents de la brigade des douanes de Dijon contrôlent sur l’A31 un véhicule de tourisme avec une famille à son bord. Le conducteur déclare se rendre en vacances en Italie avec sa femme et sa fille.

Le service s’étonne de la somme de 1 300 € détenue en liquide par cette personne, ainsi que du peu de bagages contenus dans la voiture. L’équipe maître-chien, spécialement dressé à la recherche de stupéfiants, est alors appelée en renfort. Le chien effectue un marquage très net à l’arrière gauche du coffre. Les douaniers décident alors de démonter la paroi latérale du coffre ce qui leur permet d’apercevoir un sachet noir. Ils démontent donc le boîtier à fusibles situé à l’intérieur de l’aile gauche de la voiture et découvrent ainsi une cachette aménagée dissimulant 7 pains de couleur noire contenant de la cocaïne. La saisie de 7,76 kg de cocaïne représente un montant total de 314 100 € sur le marché illégal.



La direction régionale des douanes de Dijon, c’est :

• 144 agents

• 1 bureau de douane (Dijon), 1 bureau de douane de fiscalité indirecte (Nevers), 3 brigades de surveillance (Dijon, Auxerre et Chalon-sur Saône), 5 centres de viticulture et de contributions indirectes (Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon et Mâcon), 1 service gestionnaire des débits de tabac (Dijon), 1 service régional d'enquête et un service régional d'audit au siège de la direction à Dijon où sont également installés des services support, renseignement et ciblage.

• une compétence sur 4 départements (Saône-et-Loire, Côte d’Or, Yonne et Nièvre)

• des missions centrées sur la lutte contre la fraude et les trafics, ainsi que sur l’action économique et le conseil aux entreprises

• le suivi de 1 730 exploitations vitivinicoles, dont une vingtaine de caves coopératives et plus de 780 négociants vinificateurs

• la gestion du réseau de 750 débits de tabac