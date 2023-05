Finale régionale du Rame en 5ème 2023 : les élèves chalonnais du collège Saint-Charles victorieux !

Le retour en images avec Info Chalon.

Ce projet national vise à développer la pratique de l’aviron scolaire en mêlant des ateliers d’activités physiques et sportives tout en faisant écho au programme de SVT des collégiens.

Info Chalon avait assisté à la qualification de la classe des 5ème B parmi toutes les classes de 5ème du collège Saint-Charles, en mars dernier, pour relire l’article relatant cette matinée c’est par ici.

Ce jeudi 25 mai, c’était donc les chalonnais qui recevaient dans leurs locaux, pour la seconde année consécutive, les quatre autres établissements qualifiés pour la finale territoriale : le collège Jules Ferry de Delle, le collège Dinet de Seurre, le collège du Bois des dames de Saint-Germain-du-Bois, le collège Michel Colucci de Rougemont-le-Château du Territoire de Belfort.

Sous la houlette de Jean-Pierre Boulay, professeur d’EPS au collège Le Devoir et responsable de la section « Aviron » de l’établissement, ce sont au total, 8 enseignants et 6 bénévoles (club d’aviron et professeurs d’EPS à la retraite) qui étaient présents pour assurer l’organisation bien ficelée de cette journée.

Une centaine de jeunes se sont donc relayés sur les différents ateliers proposés tout au long de cette finale : parcours athlétique, tir de fléchettes, quiz sur la biodiversité, course en relais, une minute sur ergomètre, pour finir avec le dernière épreuve, le relais 2000 m sur les ergomètres.

« Pour l’emporter, la performance physique n’est pas la seule qualité requise. En effet, les différentes épreuves demandent aussi précision, réflexion et collaboration » a précisé Jean-Pierre Boulay.

Ainsi, une stratégie bien pensée était aussi nécessaire pour pouvoir espérer une victoire.

Les différentes classes étaient réparties en plusieurs équipes de 6 ou 7 jeunes et la moyenne de toutes les équipes étaient pris en compte pour le classement finale.

« Il a fallu faire un choix entre composer des équipes de niveaux identiques ou au contraire de différents niveaux afin d’obtenir la meilleure moyenne. J’espère que ma stratégie sera payante, on verra ça tout à l’heure ! » a confié Madame Bureau, professeur d’EPS au collège Saint-Charles, quelques minutes avant la dernière épreuve du relais 2000 mètres sur les rameurs.

Un moment riche en émotions où Info Chalon a été témoin d’un exemple de solidarité et d’entraide entre les collégiens !

« Certains nous ont même épaté aujourd’hui ! Comme quoi l’esprit d’équipe est un moteur dans la volonté à se dépasser physiquement » a ajouté Madame Bureau.

Chacune des classes étaient derrière son équipe pour encourager les jeunes rameurs !

Voici le classement finale de cette journée sportive :

5ème : Jules Ferry de Delle

4ème : Bois des Dames de Saint Germain du Bois

3ème : Michel Colucci de Belfort

2ème : Dinet de Seurre

1er : Saint Charles de Chalon sur Saône.

Ce sont donc nos jeunes chalonnais, hôtes de cette finale qui ont remporté cette finale du rame en 5ème !

Amandine Cerrone.