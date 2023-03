Dans le cadre du projet national « Rame en 5ème », toutes les classes de ce niveau du collège privé chalonnais ont participé à des ateliers mêlant activité physique et apprentissage des sciences, ce mardi 21 mars au sein du gymnase « Le Devoir ».

Un projet national que le collège suit depuis plusieurs années :

«Nous avons une section aviron au sein de l’établissement donc nous avons logiquement eu envie de suivre ce projet et de plus, cela permet de faire un lien entre nos cours d’éducation sportive et le programme de SVT du niveau 5ème » a expliqué Laetitia Gonthey, professeure d’EPS à Info Chalon.





Ce mardi, cette dernière ainsi que son homologue Madame Bureau et sa collègue Madame Méfort, professeur de SVT ont donc animé trois ateliers pour les collégiens :

Le premier était un questionnaire sur les Sciences et Vie de la Terre à l’aide d’affiches mises en place au sein du gymnase : digestion, dépenses énergétiques, fonctionnement du corps humain pendant l’effort physique … etc.

Les élèves avaient d’abord étudié la théorie et réalisé différentes dissections au sein de la classe de Madame Méfort.

Le second atelier proposé était autour du thème des calories : les élèves devaient ramer le plus possible sur les ergomètres et ensuite calculer le nombre de calories qu’ils avaient dépensé à l’aide d’un produit en croix.

Aussi, ils devaient tirer au sort une carte aliment, puis calculer combien de minutes d’activité physique il fallait pour dépenser tel ou tel menu ou collation.

L’occasion de sensibiliser les élèves à l’importance d’une alimentation équilibrée ! En effet, pour une assiette de riz/poisson par exemple, le barème indique un apport calorique de 170 calories tandis qu’un hamburger équivaut à 560 calories.

Ainsi, pour éliminer l’assiette de poisson, 19 minutes de pratique d’ergomètre suffiraient, alors que pour dépenser l’intégralité du burger il faudrait ramer 1 heure et 2 minutes !

Pour le dernier atelier, c’est la compétition qui était de mise !

En effet, toutes les classes concouraient pour être élue la meilleure et de ce fait participer à la finale régionale du 25 mai prochain où le collège accueillera 4 autres classes de la région.

L’enjeu de cette matinée ? Chaque élève de chaque classe devait accomplir le meilleur score : parcourir le plus de kilomètres en une minute !

Un exercice qui semble individuel à première vue, mais au final c’est bien le meilleur score cumulé de chaque classe qui est pris en compte dans le classement pour la victoire.

Sous la houlette d’Axel Mirbel, professeur d’aviron au sein du club sportif chalonnais, les élèves se sont donnés « à fond » pour faire remporter leur classe !

« Cet exercice permet également de développer la cohésion entre les élèves » a précisé Laetitia Gonthey.

Au terme de cette matinée scienti-sportive très réussie et appréciée par les collégiens, ce sont finalement tous les élèves de la classe 5ème B qui ont remporté le « rame en 5ème » et qui représenteront leur collège à la finale régionale.

Rendez-vous donc le jeudi 25 mai prochain !

Amandine Cerrone.