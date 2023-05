Phila France 2023 : retour en quelques images sur l’inauguration officielle

Depuis ce vendredi 26 mai et jusqu’à demain lundi 29 mai 2023, se tient au Parc des Expositions le Championnat de France de Philatélie et ce dimanche le 96e Congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP).

Si l’exposition des cadres présentant les différentes Classes thématiques de la Philatélie s’était tenue en 2015 à Mâcon, il faut noter que le Congrès National n’était pas venu en Bourgogne Franche Comté depuis …. 1936 !

On comprendra pourquoi les élus locaux Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône et Sébastien Martin, président du Grand Chalon ont dit toute leur satisfaction, lors de cette inauguration officielle, de voir cette mise en lumière, sur ce week-end de Pentecôte, de la ville et son agglomération. Un tel évènement ne reste pas sans un rayonnement culturel et économique dans le futur.

Une inauguration en présence d’officiels de l’Etat, de parlementaires et élus régionaux, départementaux et locaux, d’un représentant de La Poste pour l’émission du timbre sur Chalon sur Saône et bien évidemment les organisateurs de cette manifestation que sont la FFAP et son président Philippe Lesage et la présidente de l’Association Philatélique Chalonnaise, Annick Fieux avec toute son équipe de bénévoles.

Une exposition à ne pas manquer ce dimanche de 10h à 18h et demain lundi de 10h à 16h.

JCR