Un séminaire sur le climat pour les collectivités territoriales

C’est Magali Lucien, directrice générale des services de la commune, qui est à l’initiative de cette formation.

« Je me suis rendue à un salon des directeurs territoriaux il y a plusieurs mois dont le sujet était le changement climatique. Cela faisait un moment que je souhaitais organiser un séminaire cadres/élus, j’ai donc organisé cette journée sur ce thème qui me semble plus que fédérateur » a confié Magali à Info Chalon.

Un séminaire déployé par Koncilio, organisme de formation basé à Bordeaux et à Paris, spécialiste de l’accompagnement des élus locaux, des collectivités et des entreprises sur les sujets environnementaux.

Ce sont Juliette Nouel, animatrice et créatrice des ateliers de l'adaptation et journaliste scientifique et Zélia Genissel, animatrice des ateliers de l'adaptation et cheffe de projet formation chez Koncilio qui étaient en charge du déploiement de cette formation aux san-marciaux.

Un programme riche ponctué par des ateliers pratiques et participatifs dont les objectifs étaient les suivants :

Présenter et expliquer les sources du dérèglement climatique, leurs impacts et leurs interconnexions.

Distinguer les notions d'atténuation et d'adaptation et les réinvestir aux problématiques de son territoire

Appréhender les facteurs de risque.

Une initiative de la ville complètement précurseur puisque le gouvernement a annoncé en fin d’année 2022, qu’il mettra en place un programme de sensibilisation sur les enjeux climatiques dès 2023 auprès des élus locaux.

Pour en savoir plus sur l’organisme Koncilio, c’est par ici.

Amandine Cerrone.