AVIS DE DECES - Madame Denise BOUTON née DUFOUR-GAILLARDIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Christian, Patrick et olivier BOUTON,

ses enfants ;

Emmanuelle,

sa belle-fille ;

Léa et Albane,

ses petites-filles ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise BOUTON

née DUFOUR-GAILLARDIN

survenu, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 8 juin 2023, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

La famille remercie tout le personnel soignant, qui a permis son maintien à domicile.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Denise à rejoint son mari

Bernard

et son fils

jean-luc.