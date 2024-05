Des risques de grêle sur la Saône et Loire en soirée ce dimanche

Les températures relativement douces et le taux d'humidité génèrent un cocktail explosif. Météo France prévoit pour cette soirée de dimanche des cas de grêle ici ou là sur le département. Prudence si vous prenez la route. Côté prévision, encore 48 h à passer sous les averses et un temps plutôt sympa et savoureux, est annoncé pour le Pont du 8 mai ! Ca devrait faire plaisir à tout le monde avant le retour des averses orageuses après le week-end.