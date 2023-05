Boule Lyonnaise : Les boulistes chalonnais s’illustrent au concours de Pentecôte (ex Bellecour)

Une entente entre les clubs des cheminots et de la Boule Saint Jean qui a porté très haut les couleurs chalonnaises !

C’est une bien belle entente des clubs chalonnais des Cheminots (Alain Dupuis-Bruno Clozel - Pascal Durey) et de la Boule Saint Jean (Patrick Chevaux-Joackim Da Silva), qui a réalisé une excellente performance au tournoi de Pentecôte à Dardilly (ex Bellecour) ce week end.

Inscrits au très relevé 64 quadrettes vétérans (présence de joueurs nationaux), ils ont tout d’abord battu en poule l'équipe d'Aureilhan (Landes) 10-7, ex coéquipiers de Cannizzo à Toulouse, puis Meillonnas (Ain) 13-2 .

Le lendemain, victoire en 16ème de finale 13-8 contre Todeschini (Jura), puis en 8ème contre Beaubois (Ardèche) 13-7, et en ¼ de finale 13-6 contre Parpillon (Embrun, 05). Ils avaient ainsi l'honneur de participer ce lundi à la demi finale, tout comme les lauréats des autres concours, masculins et féminins, de 4ème division à l'élite.

Opposés à Mollard, de la Motte Servollex, un des plus grands clubs Français, près de Chambéry, la partie était tendue et serrée : 2-2, 5-5, jusqu'à ce qu'une mène catastrophe et 6 points encaissés, leur enlève tout espoir de victoire.

Sincères félicitations à cette équipe !

J.P.B