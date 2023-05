L’espace aquatique du Mâconnais-Tournugeois ouvre ce week-end.

Le public pourra profiter d’un bassin sportif de 25m, d’un bassin d’apprentissage « ludo-pédagogique », d’une pataugeoire, d’un grand espace enherbé et ombragé ainsi que de trois toboggans. Un espace cafétéria est également disponible sur place. Les 7 agents saisonniers d’accueil et d’entretien, les 5 surveillants de baignade et le maître-nageur-sauveteur assurent quant à eux l’accueil et la sécurité des visiteurs sur les lieux.

L’espace aquatique intercommunal du Mâconnais-Tournugeois sera ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 12h à 19h jusqu’au 7 juillet. Dès le début des vacances scolaires, l’amplitude horaire sera élargie et le centre sera ouvert tous les jours de 12h à 19h, y compris les jours fériés.

Différentes animations seront proposées au public durant tout l’été. Si le programme complet n’est pas encore finalisé, les animations débuteront par une matinée réservée aux nageurs le dimanche 25 juin avec un tarif spécial de 1€, suivit de 4 autres matinées spéciales les dimanches 2, 16 et 30 juillet puis le 13 août avec des activités familles. Là encore, le tarif sera de 1€ afin qu’un maximum de personnes puissent profiter des équipements.

Toujours dans l’optique de permettre aux habitants de profiter du centre aquatique un pass offrant des entrées illimitées a été mis en place pour les enfants et les adultes en plus de l’entrée gratuite déjà offerte pour chaque personne de moins de 18 ans habitant sur l’une des 24 communes du Mâconnais-Tournugeois.

Si le bonnet de bain n’est pas obligatoire, contrairement à certaines piscines intercommunales des territoires voisins, seul le slip de bain pour les hommes et les maillots une ou deux pièces pour les dames sont autorisés. (art 9.4 du règlement intérieur). Il s’agit avant tout de réduire la pollution des bassins pour préserver la qualité de l’eau. Par ailleurs, les shorts longs sont amples et disposent souvent de poches qui facilitent la rétention d’eau sur le maillot et donc de dilapider l’eau en dehors de la piscine. Cette mesure permet donc aussi de préserver l’eau des bassins et de limiter sa consommation.

Du 3 juin au 7 juillet : Les mercredis, samedis et dimanches de 12h à 19h.

Du 8 juillet au 31 août : Tours les jours, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés de 12h à 19h.