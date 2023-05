L’association “La vie là... et ailleurs” s’adresse à des personnes que des troubles de santé ont mises en situation de fragilité sociale. Elle permet de rompre l’isolement, de restaurer ou de maintenir les liens sociaux et de redonner confiance en soi.

Cette année scolaire 2022-2023, la trentaine d’adhérents de l’association a eu la chance de partager un projet avec les jeunes de CM1 de l’école Roger Balan de Saint-Marcel.

Ce projet qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du SISM (Semaine d’Information en Santé Mentale) avait pour but de sensibiliser le jeune public au handicap et au harcèlement.

Les enseignantes de l’école ont collaboré avec les membres du bureau de l’association afin de construire ce projet solidaire et engagé.

Depuis septembre 2022, le groupe d’entraide mutuel de l’association « La vie là… et ailleurs » a rencontré les classes de Mesdames Claudine Serre et Claire Loctin, à raison d’une à deux fois par mois, afin de partager des lectures sur le handicap et le harcèlement mais aussi des activités ludiques telles que l’équithérapie, jeux, handisport ou encore des ateliers cuisine.

Ce mardi 24 mai, Info Chalon a été invité au vernissage de l’exposition photos de cette collaboration au Réservoir à Saint-Marcel.

L’occasion pour l’association et le corps professoral de partager avec le public les très bons souvenirs partagés lors de cet échange intergénérationnel.

Aussi, Sergio, membre de l’association a eu le plaisir de partager ses poèmes qu’il a écrit tout au long de cette collaboration :

« C’est ma façon à moi de m’exprimer à travers ces poèmes, lorsque que je vis un beau moment, j’ai besoin de le traduire par un poème » a t-il confié à Info Chalon.

À cette occasion, Gavin Jack, président de l’asssociation « La vie là… et ailleurs » a souhaité dire quelques mots.

Il a tenu à remercier tous les acteurs de ce projet et est revenu sur certains moments partagés avec les enfants : « La sophrologie a été un de mes meilleurs moments, je ne pensais pas que cette approche pouvait tant aider à se canaliser » a t-il ainsi raconté.

Gavin a souhaité terminer sa prise de parole par une citation de Milan Kardera : « Avec toute leur innocence, les enfants sont un soutien pour ceux qui souffrent ».

Des mots qui font parfaitement écho à ce beau projet partagé avec les enfants de l’école Roger Balan.

Nathalie Gras, adjointe au maire en charge de la culture, venue accompagnée d’un bon nombre d’adjoints et conseillers municipaux a également pris la parole pour saluer cette initiative.

« Merci aux professeurs d’avoir organiser ce projet et merci également à l’association pour son engagement quant à la sensibilisation de nos jeunes san-marciaux », a t-elle ainsi déclaré.

Ceux-ci viendront d’ailleurs assister à l’exposition le 12 juin prochain avec leurs enseignantes.

Si vous souhaitez vous aussi assister à cette exposition, rendez-vous au Réservoir à Saint-Marcel jusqu’au 7 juillet. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi.

Ce vernissage s’est terminé par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.