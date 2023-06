Le thermomètre va grimper aujourd'hui en Saône et Loire

Temps très estival ce jeudi .. et un thermomètre qui pourrait bien atteindre les 30°c.

On passe du tout au tout... c'est l'heure à l'été en Saône et Loire. Le vent du Nord-est dont la vitesse ne devrait pas dépasser les 15 km/h fera le plus grand bien pour une fois. En attendant, ce jeudi le thermomètre prendra des couleurs estivales avec des maximales qui approcheront les 30°C. Une situation qui va perdurer jusqu'à dimanche pù les orages pourraient venir chambouler les choses...