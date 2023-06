"Histoire d’une réforme des retraites qui repousse l’âge de départ à 64 ans … et qui piétine au passage notre démocratie ! " pour Chalon l'Insoumise

Monsieur Margueritte, pour faire voter votre réforme des retraites à 64 ans, vous et votre gouvernement avez utilisé l’article 47.1 de la Constitution, qui dit que, si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les 20 jours, le gouvernement saisit le Sénat



Vous et votre gouvernement avez utilisé l’article 44.3 de la Constitution, qui permet le « vote bloqué », c’est à dire voter les seuls amendements retenus par le gouvernement



Vous et votre gouvernement avez utilisé l’article 49.3 de la Constitution, qui vous a permis d’adopter la réforme des retraites SANS vote de l’Assemblée



Certes, vous direz que tous ces articles figurent dans la Constitution mais leur usage cumulatif, pour un même texte, les rend particulièrement menaçants et dangereux pour notre démocratie ! Vous êtes allés chercher tous les outils les plus autoritaires pour imposer un texte que la très grande majorité des Français.es ne veut pas !



Et mercredi vous avez encore gravement sali notre démocratie, à l’occasion de l’examen en Commission des Affaires sociales de la proposition de loi du groupe LIOT, déposée pour abroger votre réforme des retraites a 64 ans :



la presse a été expulsée d’une commission qui lui était pourtant ouverte, sous la menace « d’employer la force »

la Première ministre elle même avait annoncé dès le début son intention de tout faire pour empêcher le vote de cette proposition de loi

alors que cette proposition de loi avait été déclarée recevable par le Bureau de l’Assemblée, vous l’avez ensuite déclarée inconstitutionnelle en invoquant un autre article de la Constitution, l’article 40 ! (nous allons finir par devenir tous des spécialistes du droit constitutionnel)

mercredi vous avez fait pression pour changer au dernier moment certains députés des Républicains pour vous assurer un vote favorable

de ce fait vous avez obtenu sans surprise la suppression de l’article 1er, qui visait à supprimer l’âge de retraite à 64 ans

vous avez ensuite refusé d’examiner TOUS les amendements déposés par les groupes d’opposition. Par là vous entérinez un concept inédit : les députés n’ont plus le droit de s’opposer !!! C’est un nouveau coup de force démocratique !

Monsieur Margueritte, votre jeu est DANGEREUX : en torturant ainsi les institutions, en muselant les oppositions et en n’écoutant pas un peuple qui vous dit NON à votre réforme, vous menacez gravement notre démocratie ! On ne peut pas gouverner ainsi avec des coups de force ! Les électeurs de la 5eme circonscription de Saone et Loire sauront vous rappeler que vous leur avez volé leurs deux meilleures années de retraite, et ce au prix de fourberies constitutionnelles et de tripatouillages parlementaires !



« Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles » (Albert CAMUS)



Sylvie HERODY et Damien SALEY,

Co animateurs du groupe Chalon l’Insoumise