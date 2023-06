Conservatoire du Grand Chalon, samedi à l'Auditorium : 'Miroirs de géants'

SAMEDI 03 JUIN 2023 À 19H - AUDITORIUM

Si on apprécie un bon vin en le comparant à d’autres, on pourra savourer un Ligeti mature en écho avec d’autres plus jeunes, suivi de deux Xennakis en miroir.

Imaginez le menu !

En entrée, Ligeti : une chanson populaire tsigane nostalgique, rehaussée d’une valse façon orgue de barbarie et d’une musique répétitive d’esprit jazz. Puis, un allegro con spirito sur un caprice aux rythmes irréguliers bulgares, suivi d’un duo saveur ethnique accompagné d’une sauce danse sauvage.

Plat principal : quatuor de Xenakis créé par le cerveau electronique 7090 IBM, suivi d’une Embellie aux âpres souvenirs d’une musique folklorique et à la douceur d’une polytonalité variée, parsemées d’éclats et de glissendi langoureux.

Enfin, dessert d’Hindemith, une magnifique sonate pour alto servie sur son lit de piano, saupoudrée de romantisme.

Bon appétit !

Clé d'écoute durant le concert

Stéphane Warnet, directeur adjoint au Conservatoire, vous propose une clé d'écoute pour aborder les deux "géants" que sont Ligeti et Xenakis, et évoquer la démarche très particulière de Xenakis dans les années 60 et dans cette pièce à comparer avec celle de Ligeti dans cette même période de l'histoire de la musique.

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr//decouvrir/spectacles/miroirs-de-geants

Texte et visuel : Service communication Conservatoire du Grand Chalon