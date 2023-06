Bienvenue à la Vague 2023 !

Dimanche 10 septembre 2023, aura lieu dans notre bonne ville, la traditionnelle Vague de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, jeudi 1er juin, Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, c'est devant un parterre d'une dizaine de personnes qu'avait lieu la conférence de presse sur la Vague des classes en 3, en présence de Jean-Pierre Neuzillat, le responsable de l'Intervague, Patrick Cornu, le responsable de la Vague des classes en 3, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire de Chalon-sur-Saône, et John Guigue, l'adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation.

Citons également parmi les personnes présentes, Marie-Thérèse Boissot, adjointe au maire de Châtenoy-le-Royal.

Le déroulement de cette journée commencera par un grand défilé composé comme suit : une voiture ouvreuse avec un grand chapeau haut de forme «Grande Vague des classes», des voitures de collection, deux groupes de musique, la formation Chalonnaise de musique brésilienne Unidos Da Batida et La Vaillante au Monument aux Morts, la confrérie Gôniotique avec les Reines du Carnaval 2023.

Pour participer au défilé, posséder OBLIGATOIREMENT un chapeau haut de forme, noir pour les hommes, blanc pour les femmes. Le chapeau est à commander lors de votre inscription et à récupérer lors des permanences qui auront lieu au Bar des Capucines, samedi 26 août et samedi 2 septembre de 10 heures à 12 heures.

Prix du chapeau : 6 euros.

Pour les enfants de la Vague, c'est-à-dire les 10 ans, les parents viendront les récupérer à la Salle Marcel Sembat dès la fin du défilé (à part celles et ceux qui sont inscrits pour le repas). À compter de 12 heures 30, les enfants ne seront plus sous la responsabilité des responsables de l'Amicale des classes en 3 (pensez à laisser un numéro de téléphone pour joindre les parents).

Le rassemblement aura lieu à 9 heures 30, Rempart Saint-Vincent.

Parcours du défilé :

• Départ Rempart Saint-Pierre puis descente de la Citadelle

• Arrêt Place de l'Hôtel de Ville pour les photos

• Arrêt Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe

• Rue Général Leclerc

• Rue au Change

• Rue du Châtelet puis à gauche, descente de la Grande Rue

• Direction Salle Marcel Sembat (en passant par la Rue Colette) où les attend un apéritif d'honneur avec les officiels

• S'en suivra un repas dansant concocté par le traiteur Dekeunynck et animé par l'orchestre Passion de Louhans, ouvert au grand public dans la Salle Marcel Sembat (sur inscription).

Prix du repas : 45 euros, vin non compris

25 euros pour les 20 ans, vin non compris

10 euros pour les enfants, boisson non alcoolisée comprise

Important : pour pouvoir accéder à la Salle Marcel Sembat, vous devez vous munir impérativement de votre carte de banquet.

Traditionnellement, le défilé sera agrémenté d'une tombola avec de nombreux lots à gagner, tirage le mercredi 13 septembre.

Comme nous l'indiquait Jean-Pierre Neuzillat, la 1ère classe enb 3 a eu lieu en 1973, cette année c'est donc la 50ème année, soit la 5ème édition.

De son côté, Bruno Legourd a rappelé que la Ville de Chalon-sur-Saône a voté une subvention «Coup de Pouce» de 2663 euros au profit de l'Amicale des Classes en 3 de la région de Chalon-sur-Saône lors du Conseil municipal du 12 avril 2023. La subvention sera versée à l'association après l'événement et sur fourniture des factures acquittées.

L'Intervague reçoit, quant à elle, une subvention annuelle du Grand Chalon de 1000 euros.

Les conscrits et leurs accompagnants pour le repas dansant sont invités à s'inscrire avant le 20 août auprès de :

• L'Office du Tourisme (03 85 48 37 97)

• au Bar de l'Hôtel de Ville (BHV au 03 85 48 05 42)

• ou au Bar des Capucines, à Saint-Jean-des-Vignes (03 85 41 02 56)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati