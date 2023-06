La Mandragore vous propose de dîner en compagnie d'écrivains !

La Mandragore située 3, rue des Tonneliers et 21 Grand Rue à Chalon-sur-Saône a pour habitude d’organiser des moments privilégiés entre auteurs et lecteurs. Samedi 10 juin à 19h30 au restaurant Toqu’Art Bar, elle vous propose, pour cette première édition, de dîner avec Nicolas Lebel qui bouscule les codes du roman noir. Il sera également en dédicace de 17h à 19h à la librairie. Afin d’en savoir plus sur ce nouveau rendez-vous, nous avons rencontré Cyrielle et l’équipe de La Mandragore. Interview :

Un dîner avec un écrivain, quelle bonne idée !

Pour tout dire, nous n’inventons rien, c’est une formule qui existe dans une poignée de librairies. Nous avons trouvé cette idée originale et qui change des formats de rencontres habituels. Et c’est un peu ce que l’on essaie de faire ici tout au long de l’année. Le déroulé de la soirée est basé sur la simplicité. Seule une dizaine de personnes pourra venir partager ce moment. Cela va être un vrai moment de partage avec des extraits lus par une comédienne pour mettre dans l’ambiance et ensuite un bon petit repas pour en apprendre plus sur l'auteur et ses écrits. L’idée est un peu de se retrouver “entre amis” !

Pour cette première édition, nous faisons une sorte de test en ne conviant qu’un seul auteur. Mais pour les prochains dîners, nous espérons pouvoir inviter trois auteurs qui se retrouvent dans un style, une thématique ou autre. Le principe sera d’avoir un auteur par table d’une dizaine de personnes et qu’entre chaque plat l’auteur change de table.

Pour cette première édition, vous avez choisi d’inviter Nicolas Lebel. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet auteur ?

Quand nous avons évoqué la mise en place de ce dîner, ma collègue, Maëliss, venait juste de terminer un de ses ouvrages et elle m’a soufflé cette idée. Notre demande a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme, nous n’avons pas eu besoin d’insister !

Nicolas Lebel a un style bien à lui. Il a écrit 9 romans et sa dernière trilogie sur Les Furies est vraiment à découvrir ! Des personnages complexes, attachants et très loin des clichés, un humour noir très bien dosé et des décors époustouflants peuplent son univers. Et chaque tome se complètent très bien. La critique est unanime et nous aussi !

Quelles sont les modalités d’inscription pour les lecteurs intéressés ?

Pour participer, il suffit de nous appeler au 03 85 48 74 27, de nous envoyer un mail librairielamandragore@gmail.com ou de venir à la librairie. Nous demandons aux personnes de choisir leur menu et de régler avant la soirée. Nous pouvons accueillir jusqu’à 10 personnes pour que les échanges puissent se faire tranquillement. Nos soirées sont habituellement gratuites, mais ici avec le repas, nous sommes sur un tarif de 25€ par personne.

La demande risque d’être forte car il s’agit d’un rendez-vous privilégié avec un auteur, très convivial, autour d’un repas, à quelle fréquence allez-vous proposer ces rencontres ?

C’est un format qui reste lourd à organiser, d’autant plus si nous arrivons à notre objectif d’avoir 3 auteurs par dîner ! Et du coup, nous pensions en proposer 1 à 2 par an. Cela dépendra également du succès !

D’ailleurs, vous organisez bon nombre d’animations sur le mois de juin…

Nous en organisons toute l’année de septembre à juin ! Nous proposons à la fois des rendez-vous adultes avec des rencontres, des apéros ou des concerts littéraires et à la fois des animations pour enfants avec atelier, jeu ou lecture.

Pour ce mois de juin, en plus du dîner, nous avons une animation lecture et jeu pour les enfants de 4 à 5 ans (samedi 10 juin à 10h30), une soirée Film à Lire en partenariat avec Megarama (Jurassic Park, mardi 13 juin à 19h30), un apéro littéraire - l’occasion de rencontrer un des fondateurs de la maison d’édition Le Tripode (vendredi 16 juin à 19h30) ainsi qu’un rendez-vous dématérialisé avec la découverte d’albums jeunesse enregistrés (rendez-vous sur notre chaine Youtube Librairie La Mandragore - Chalon ).

SBR