FETE A JOSETTE - En parallèle du trail, de l'escrime, de l'arc et des jeux

Surprise en passant par le Parc Oppenheim pour aller au gymnase du Petit-Prétan, une ancienne Volkwagen jaune estampillée M&Ms. Y a-t-il un rapport avec les évènements du week-end ? Pour l'instant, aucune info de ce côté-là, mais c'eut été dommage de ne pas partager avec nos lecteurs !

Le Parc Oppenheim accueille ce week-end diverses activités, dont une initiation au tir à l'arc, une pêche au canard avec jouets à gagner pour les plus petits, et des jeux qui ne sont dits anciens que parce qu'ils ont été détrônés par le smartphone et la console. Et oui, ce n'est pas en « scrollant » sur son écran que l'on développe sa dextérité ! Et pas besoin de terres rares ni de recharger fréquemment, ces jeux sont en bois, donc 100% écolos.

Du côté du gymnase, pendant que quelques Starlettes répétaient dans la salle principale, c'est Sylvain Chevalier qui proposait dès 14h une initiation à l'escrime handisport. Lui-même atteint de la maladie de Lewis et Sumner « même si ça ne se voit pas », il est intervenu avec son fils Mathys, également escrimeur pour proposer une initiation à cette discipline.

De la Guerre des Étoiles à la guerre des médailles

Si, une fois les fauteuils et le dispositif installés (le tout fabriqué en France et valant 10 000 euros), le monde ne s'est pas bousculé initialement pour assister à des joutes, sans doute car la salle était étouffante, certains ont finalement franchi le pas et ont revêtu la combinaison de rigueur, casque compris.

Comme l'explique l'animateur fédéral pour la Saône-et-Loire, qui a été formé à Valence et sera présent comme bénévole aux J.O. de 2024, les escrimeurs ont littéralement le choix des armes : fleuret, épée, sabre… et sabre laser. Si l'usage de la Force est considéré comme du dopage, l'arme de prédilection des Siths et Jedis permet aux malvoyants et malentendants de mieux se repérer grâce au bruit et à la couleur.

Sylvain Chevalier déplore que l'escrime, en particulier handisport, ne soit pas plus promue alors qu'elle l'est au Royaume-Uni, où il a rencontré les huit meilleurs de la catégorie. Il faut dire qu'outre-Manche, là où les populaires Invictus Games mettent à l'honneur les athlètes handicapés, ces huit derniers ont eu l'occasion d'être d'une manière adoubés par le roi Charles III.

Pourtant l'escrime trouve ses racines en France, et avec cinq clubs, la Saône-et-Loire est un département en pointe niveau participation. Pas bien loin, à Nevers, serait d'ailleurs née la Botte éponyme, que l'on retrouve dans le Bossu…