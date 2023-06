Lola Piffero, jeune lycéenne chalonnaise, publie son 1er roman

Née et scolarisée à Chalon-sur-Saône, Lola Piffero, élève de terminale au Lycée Hilaire de Chardonnet, publie ‘Déliquescence’, un roman conséquent où l’amitié toxique va plonger les personnages dans les tréfonds psychologiques de l’âme humaine. Interview…

Vous écrivez depuis l'âge de 12 ans, comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ? Et qu’est-ce qui vous inspire ?

Assez naturellement, je lisais beaucoup et j’avais envie d’imiter les histoires que je lisais. Je créais mes histoires pour m’occuper, des nouvelles puis des romans. J’apprécie énormément le style de Françoise Sagan et celui de Nicolas Matthieu. Ils ont une écriture très naturelle, fluide. En général, ce sont des lectures qui m’inspirent, des films, des gens que je rencontre ou des événements, des musiques aussi parfois…

'La Déliquescence' est le premier roman que vous publiez, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ?

Son écriture a correspondu à mon entrée au lycée. C’est un grand bouleversement dans la vie d’un élève et je venais de lire le livre de la chalonnaise d’adoption Agathe Ruga ‘Sous le soleil de tes cheveux blonds’ qui traite de l’amitié entre deux femmes. L’amitié parfois ne dure pas, elle peut être complexe, voire toxique ; même si je n’ai jamais été confrontée à cela, le sujet m’intéressait. Je lis des livres « réalistes », pas de science-fiction, c’est un genre qui ne m’attire pas ; en revanche la philosophie et la psychologie, énormément. J’essaie de teinter mes romans de cela.

Vous commencez à venir à la rencontre de vos lecteurs, quels retours vous font-ils ?

Assez positifs et encourageants. Ils me disent que l’on entre facilement dans l’histoire et que l’écriture est assez fluide, pour moi qui manque un peu de confiance, ce retour m’a rassurée. Les lecteurs me disent également qu’ils peuvent facilement s’identifier aux personnages, certains m’ont avoué avoir vécu pareille expérience, ‘La déliquescence’ semble toucher à la sensibilité de chacun. C’est très encourageant pour moi.

Vous êtes encore très jeune, lycéenne et autrice, que pensent vos camarades de vous ? Vous sentez-vous en décalage ou complètement dans l'air de votre temps ?

J’ai tout de suite eu le soutien des élèves et de mon lycée, ils m’ont tout de suite félicitée, camarades et professeurs ont acheté le livre. Mais c’est vrai que parfois, je me sens en décalage, parce que je suis quelqu’un de timide et discret et certaines personnes n’osent pas venir à ma rencontre. Maintenant que j’y réfléchis, oui, je me suis toujours sentie un peu en décalage sans savoir vraiment pourquoi, peut-être parce que j’ai changé 3 fois de collège. Je me réfugiais dans la lecture, dans les histoires, les autres me trouvaient différente.

Quels conseils donneriez-vous à toute personne qui souhaite publier aujourd'hui ?

Bien se renseigner sur la maison d’édition car ce doit être une collaboration. Je me suis lancée et j’ai pas trop réfléchi avant de le faire, il ne faut pas vouloir que tout soit parfait. Au début, je ne voulais pas publier tout de suite car je me rendais bien compte que mon écriture évoluait. Finalement, on n'est jamais vraiment prêt mais il faut prendre le risque. Quelle que soit l’issue, on en ressort toujours grandi.

Quels sont vos projets à venir ?

J’ai le projet d’écrire des essais et d’autres romans, en particulier un roman psychologique, au sein d’un couple, explorer le paradoxe d’un couple, est-il possible de s’aimer tellement fort à s’en détruire ? Le sujet de la richesse m’intéresse également, est-ce que ça nous rend vraiment heureux ? En ce qui concerne l’après bac, j’aimerais être journaliste ; je vais donc poursuivre mes études à Dijon, en Sciences de la communication et de l’information. Les voyages et le sport sont aussi au cœur de mes projets. J’aimerais aller à Bali et décrocher une certification de professeur de yoga que j’ai découvert lors du 1er confinement et qui m’accompagne aujourd’hui chaque jour.

SBR

À noter dans vos agendas, prochaine séance de dédicaces : samedi 10 juin, Espace Culturel Leclerc Lux, à partir de 9 h.