Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon, un concert performance : '#000000#FFFFFF'

Cette performance live, sonore et sensorielle en noir et blanc nous immerge dans une aire digitale et analogique abstraite où les matières sonores et lumineuses sont mises en vibrations.

VENDREDI 09 JUIN 2023 À 20H - AUDITORIUM

#000000#FFFFFF fait référence au code couleur utilisé dans la programmation web, respectivement noir et blanc.



Jean-Marc Weber et Armando Balice cherchent ici à confronter leurs dispositifs instrumentaux dans un duel contrasté recherchant à la fois fusion des matériaux et accidents chaotiques. Une musique qui explore tout autant les sons électroniques, numériques et analogiques, le paysage sonore, la musique électroacoustique et la noise. Une recherche des extrêmes portée par un dispositif scénique proche de l’installation architecturale, le dialogue peut alors se mettre en place. Le noir et le blanc, tout et rien à la fois.

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/000000ffffff

