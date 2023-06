Tir Sportif : Retour gagnant du Championnat de France des Ecoles de Tir, un titre et une médaille de bronze par équipe

Les 27, 28 et 29 mai 2023 ce sont déroulés à Montbéliard, les Championnats de France de Tir. Une compétition de haut niveau qui a vu le regroupement des meilleurs tireurs nationaux sélectionnés par la Fédération Française de Tir suivant des critères obtenus lors des Championnats départementaux puis régionaux. C’est dire que tout le gratin des Ecoles de Tir françaises s’est retrouvé dans le Doubs.

Il faut savoir que l’Ecole du Tir Sportif de Chatenoy le Royal est forte d’une équipe de 35 jeunes dont 23 de moins de 14 ans, engagés dans les compétitions spécifiques « Ecole de Tir ». Pas moins de six d’entre eux se sont qualifiés pour participer aux Championnats de France : un tireur à la carabine et cinq tireurs au pistolet.

La présidente Yvonne Le Floch, ainsi que le Directeur Technique du club, Daniel Guillot, sans oublier la troisième accompagnatrice, Marie-Jeanne Grepet, n’étaient pas peu fiers du résultat de cette édition 2023 avec un titre de Championne de France pour Lili André et une Médaille de Bronze par équipe pour les benjamins. D’autant que des performances et des records personnels étaient également au rendez vous.

Des résultats salués par les autorités présentes que ce soit Gérard Tollard, président départemental des Médaillés du Sport; Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports et Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, Conseiller départemental, qui était accompagné de Delphine Loriot et Henri Lombard, conseillers municipaux chargés de la vie sportive sur la commune. Tous ont voulu apporter leurs félicitations à ces jeunes de Ecole de Tir « Preuve que le sport est une vertu nécessaire et éducative pour les jeunes surtout quand il y a de tels résultats. » a précisé le maire.

Place aux résultats et bravo à tous ces jeunes. Il y avait des parents quelque peu fiers lors de cette sympathique et traditionnelle réception d’après compétitions.

JC Reynaud

Carabine

Poussin Fille sur 112 tireurs engagés, Juliette Boudard finie 27e avec un score de 269,10 sur 300 et bat son record personnel.

Pistolet

Benjamin Fille, 59 tireurs engagés :

1ere et Championne de France Lili André avec un score de 280 et record personnel

42e Clémence Descombin avec 229 points

Benjamin Garçon, 106 tireurs engagés

55e Timéo Ninot ( 244) ; 65e Aloïs Dautel (240) et 85e Arsène André Barrosso ( 222)

Par équipe :

Les benjamins du TSCR finissent 3e et Médaille de Bronze au pistolet. L’équipe composée de Lili André, Timéo Ninot et Aloïs Dautel réalise un score de 764, battue en barrage pour la médaille d’Argent par l’équipe de Marignane