Le club canin de Châtenoy le Royal a organisé son concours d’obéissance.

Le concours d’obéissance se déroulait sur 2 jours au club canin de Châtenoy le Royal avec différentes épreuves en fonction du niveau des duos maître-chien. L’obéissance est une discipline canine permettant de mettre en avant la complicité maître/chien ainsi que les aptitudes physiques et mentales du chien présenté.

Niveaux de progression :

· Brevet, nécessite d’avoir obtenu le "CSAU" (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation)

· Classe 1 (niveau national), nécessite d’avoir obtenu 1 "Excellent" au Brevet d’obéissance

· Classe 2 (niveau national), nécessite d’avoir obtenu 2 "Excellent" en classe 1

· Classe 3 (niveau international), nécessite d’avoir obtenu 3 "Excellent" en classe 2 sous 2 juges différents

Le samedi après-midi 27 mai, ce sont les jeunes chiens qui ont été présentés au juge Hervé François de Rhône-Alpes pour tenter d’obtenir le précieux sésame : le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, ou CSAU

Le CSAU est un document qui confirme qu'un chien est bien sociabilisé et manifeste un comportement équilibré, que le maître du chien parvient à contrôler parfaitement son animal.

8 personnes et leur chien ont passé le CSAU, 4 concurrents ont obtenu un "Excellent" et 2 autres un "Très Bon".

Ce même samedi après-midi, il y avait la présentation de 2 chiens pour un classement de niveau brevet, à savoir que le chien doit avoir obtenu le CSAU pour pouvoir se présenter au brevet d'Obéissance. Le brevet est noté sur 100 points et le chien devra obtenir un minimum de 75 points pour pouvoir concourir en premier degré d'obéissance. Les maîtres avec leur chien ont parfaitement réussi les exercices et ils ont obtenu une qualification "Excellent." Il y avait un berger allemand et un berger des Pyrénées.

Le dimanche était réservé aux chiens plus aguerris avec des épreuves de niveau 1, 2 et 3 d’obéissance.17 chiens étaient en lice pour tenter de donner la meilleure impression au juge et décrocher la plus haute note, encore fallait-il faire un très beau parcours. Plus le niveau du chien est élevé, plus les exercices montent en difficulté ainsi que le coefficient de notation. Dans tous les niveaux un minimum de points est nécessaire pour obtenir un excellent.

Les résultats pour ce dimanche de concours sont :

1 "Excellent" en classe 1, aucun en classe 2 et 3.

Le club de Châtenoy présentait en classe 1 : Kaleese qui obtient un "Bon" et Geronimo qui obtient un "Suffisant" et en classe 2 Jaya qualification "Non Classé".

Le concours s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur avec la visite le dimanche après-midi d’Henri Lombard et Fabrice Rignon, adjoints à la mairie de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux