LaPéniche : Propagation Bis frappe fort avec sa Soirée Courts' + Concert à l'Abattoir

Jeudi dernier, une centaine de personnes ont participé à la Soirée Courts', en présence de Mathilde Kitteh, la réalisatrice de la 7ème saison des Kassos, et Alexis Beaumont, réalisateur de la série Vermin. Fruit d'une collaboration entre LaPéniche, Propagation Bis et le festival Mutoscope, cette soirée de courts métrages était suivie du concert de Kérosène! Plus de détails avec Info Chalon.