SNCF Voyageurs teste le carburant HVO avec Bolloré Energy sur une ligne de trains régionaux en Bourgogne-Franche-Comté

Commercialisé sous la marque IZIPURE, ce biocarburant, composé d’huiles alimentaires usagées, constitue une alternative écologique au gazole fossile. Bolloré Energy s’est donc engagée à fournir le site de Besançon, équipé de deux cuves de stockage, pour permettre au TER de rallier Besançon à La Chaux des Fonds (Suisse). 200m3 d’IZIPURE seront utilisés au cours de cette phase de test. Les livraisons sont elles-mêmes réalisées avec des camions roulant à l’HVO, IZIPURE.

Cette ligne a été choisie pour expérimenter cette nouvelle solution, dans un contexte où la Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite que l’opérateur SNCF Voyageurs décarbone ses mobilités ferrées ; les matériels qui roulent au gazole fossile représentent 44 % du parc régional. Ainsi, avec les précédents tests du carburant B100 (huile de colza) en local, et le travail mené actuellement surl’hydrogène plus largement, cette nouvelle expérimentation vient contribuer au même objectif : trouver des solutions pour les lignes qui ne sont pas électrifiées, sortir des énergies fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans sa politique de Développement Durable, le groupe SNCF s'est engagé à réduire significativement ses émissions de gaz à effets de serre et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour continuer à réduire son empreinte carbone, SNCF Voyageurs ne cesse d’agir et d’innover grâce aux différentes pratiques et tests, actuellement menés sur le territoire national.

Chaque région est singulière, ainsi SNCF Voyageurs s’adapte pour mettre en œuvre la bonne énergie, au bon endroit. En Bourgogne-Franche-Comté, l’expérimentation du carburant alternatif de Bolloré Energy, IZIPURE s’inscrit dans le vaste plan de baisse d’émissions de CO2 des TER. Le choix de l’IZIPURE, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90 % par rapport à l'utilisation d’un gazole conventionnel.

« Bolloré Energy est fier de pouvoir accompagner le groupe SNCF dans son ambition de décarbonation du secteur ferroviaire. Grâce à notre solution de carburant bas carbone, IZIPURE, nous permettons aux professionnels du transport de réduire leur empreinte carbone immédiatement. Nous avons la conviction que ces biocarburants jouent un rôle majeur dans le cadre de la transition énergétique. C’est pourquoi nous sommes honorés d’accompagner la société SNCF Voyageurs, depuis ces trois derniers mois, dans leur transition énergétique. » a déclaré Florian Mohand, Directeur de la transition énergétique.

« L’objectif pour TER Bourgogne - Franche - Comté, est de tester la compatibilité de cette solution avec le matériel ferroviaire circulant sur cette ligne, sachant que l’un des avantages de cette innovation est qu’elle n’impose aucune modification de la motorisation de nos trains, ni aucun changement dans les gestes métiers des agents chargés du remplissage. » Jean-Luc David, responsable régional du Parc Matériel