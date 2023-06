Réforme des retraites : Revivez la 14ème journée de mobilisation à Chalon-sur-Saône contre la réforme des retraites

Sursaut de mobilisation ou épilogue de la contestation ?

L'Intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, SUD-Solidaires, FSU) a appelé ce mardi 6 juin 2023 à une quatorzième d'action contre la réforme des retraites, à deux jours de l'examen d'une proposition de loi visant à abroger l'âge de départ à 64 ans, cette nouvelle journée d'action pourrait être la dernière.

Une réforme des retraites déjà adoptée, les premiers décrets d'application du texte de loi ont quant à eux déjà été promulgués, le dimanche 4 juin.

La Police a compté 1400 manifestants à Chalon-sur-Saône, et les organisations syndicales, «plus de 2000».

Une mobilisation bien loin du record du 7 mars (plus de 11 000 manifestants à Chalon-sur-Saône de participants l'Intersyndicale, 9000 selon la Police), mais encore élevée, après un 1er mai mobilisateur, et ce alors que le mouvement égale désormais en nombre de journées d'action celui de 2010.

L'arrivée des beaux jours tend à épuiser les mouvements sociaux. Et avec eux, l'espoir d'un quelconque retour en arrière sur une loi déjà adoptée se fait de plus en plus mince.

À noter qu'ils étaient entre 700 selon la Police et 1000 manifestants selon l'Intersyndicale à Mâcon, 800 à Montceau-les-Mines selon les syndicats, environ 140 à Autun, 80 à Louhans et une quarantaine à Tournus.

À Chalon-sur-Saône, rendez-vous était pris à 14 heures 30 au départ de la Maison des Syndicats.

Côté parcours, rien d'exceptionnel, on reste sur un classique Tribunal de Grande Instance - Gare - Mairie et Sous-préfecture avant dislocation aux alentours de 17 heures.

En parallèle, les membres du collectif Chalonnais Liberté et Vérité ont fait une casserolade à l'arrivée du cortège juste avant la Place de l'Obélisque. Et parmi les manifestants, signalons entre autres la présence de quelques jeunes du Mouvement National Lycéen (MNL), l'une des principales organisations lycéennes en France.

Une quinzième journée de manifestation pourrait-elle être décidée après le 8 juin ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati