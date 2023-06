Deux élèves du CIFA de Mercurey, ô combien méritants, reçoivent le Prix de l’apprentissage du Rotary Chalon Bourgogne Niépce

A l’approche de chaque fin d’année scolaire, pas moins de trois Prix sont décernés à des élèves ou des étudiants de la région chalonnaise particulièrement méritants.

Le cycle 2023 a débuté en ce dernier mardi de mai avec l’attribution du Prix de l’apprentissage du CIFA Jean-Lameloise de Mercurey. Ou plutôt des Prix, puisque cette année le club a décidé de récompenser deux apprentis, dont l’adolescence n’a pas été un long fleuve tranquille. C’est le moins que l’on puisse dire... Il s’agit de Mariam Touré et de Wahedur Rahman.

De la Côte d’Ivoire à la Bourgogne du Sud

Mariam Touré est née en 2005 en Côte d’Ivoire. A 15 ans, elle décide de partir pour la France avec sa sœur. Son voyage la conduit au Mali puis au Maroc. Elle essaye alors de gagner l’Espagne en zodiac mais au cours de la traversée le bateau chavire et elle perd tragiquement sa sœur. Prise en charge sur place par une association humanitaire, elle parvient à franchir la frontière franco-espagnole à Bayonne et elle prend le train jusqu’à Mâcon, où elle est interpellée. Recueillie par une famille, elle intègre un collège en troisième. Avant de rejoindre le CIFA Jean-Lameloise en octobre 2021 pour apprendre la restauration. Actuellement en apprentissage au restaurant L’Autre Rive à Saint-Laurent-sur-Saône, elle vient de passer son CAP et attend ses résultats dans quelques jours. Elle voudrait poursuivre en Brevet Professionnel, toujours en alternance. Mariam Touré est décrite par ses professeurs comme une élève remarquable, polie, serviable et très travailleuse.

La meilleure baguette de tradition du Rhône

Wahedur Rahman est né en 2002 au Bangladesh. A 15 ans, il décide de partir de chez lui à pied pour des raisons familiales. Il passe par l’Irak, la Turquie, l’Italie - par bateau -, puis arrive en France - en camion - et est, lui aussi, arrêté à Mâcon. Errant sur les bords de Saône, sans parler un mot de français, il est recueilli par un couple. Il exprime alors le souhait de devenir boulanger. Admis au CIFA Jean-Lameloise, il obtient en 2022 son CAP Boulangerie avec mention et, à la suite de cette réussite, commence à préparer un Brevet Professionnel. Il travaille actuellement en alternance dans la Maison Torres, à Belleville-en Beaujolais. En 2021 et en 2022 il remporte le concours de la meilleure baguette de tradition dans la catégorie apprenti, organisé par le Département du Rhône. Son rêve serait d’ouvrir sa propre boulangerie. Les professeurs de Wahedur Rahman mentionnent un élève exceptionnel, de grande qualité et avec de grandes possibilités, en particulier pour la réalisation des viennoiseries.

La remise des deux Prix a été effectuée par Alain Nodet, président du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, dans les locaux de l’établissement scolaire mercuréen, en présence de son directeur Emmanuel Dechamp, des professeurs et des maîtres d’apprentissage des deux lauréats, ainsi que de celle de Michel Vieillard, responsable de la commission d’attribution, et à l’origine du Prix il y a maintenant dix ans, alors qu’il était président du club service chalonnais.

Gabriel-Henri THEULOT