41 donneurs dont 6 nouveaux à la collecte de sang du lundi 05 juin 2023 à Châtenoy le Royal.

C’est une collecte relativement modeste qui aurait pu être meilleure avec l’acceptation de tous les donneurs venus sans rendez-vous. Il est à noter qu’un certain nombre de rendez-vous a été pris mais non honoré.

Ce lundi après-midi de collecte, les bénévoles de l’amicale et le personnel de l’EFS ainsi que les donneurs ont reçu la visite des élèves de CM2 de l’école Berlioz. Les élèves avaient fait des dessins que les bénévoles avaient accrochés aux murs. Après la visite commentée à chaque groupe par Michel et Joël, les enfants ont pris un goûter et ils ont eu un sac contenant deux petits documents (une goutte de sang vaut mille amis et donner son sang sauve des vies), un marque page et un stylo.

La collecte a vu l’arrivée de 6 nouveaux donneurs dont Manon qui vient tout juste d’avoir 18 ans. Cette jeune étudiante en terminale ASSP à St Charles était déjà très motivée, en effet son papa est donneur donc pour elle donner son sang était tout à fait normal. L’an prochain, elle va rejoindre l’école d’infirmières à Chalon. Cette première expérience de don s’est bien passée, elle est prête à continuer.

Comme pour chaque collecte, les bénévoles de l’amicale ont servi les collations aux donneurs.

Prochaine collecte le lundi 21 Août 2023 de 15h30 à 19h30 salle Maurice Ravel à Châtenoy le Royal.

Afin d’éviter d’être refusé, prenez rendez-vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux