Des lycéens d'Émiland Gauthey aux Journées nationales de la Croix Rouge Française du Chalonnais

C'est dans la liesse et l’allégresse que ces élèves de terminale de CAP Équipier polyvalent du commerce (EPC) du lycée Émiland Gauthey ont participé en tant que quêteurs à ce temps fort pour la Croix Rouge Française du Chalonnais, prélude d’une quête cruciale pour que vivent les actions locales de l'association. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de ses journées nationales, la Croix Rouge Française du Chalonnais mobilise ses membres sur le terrain depuis le 3 juin 2023 et jusqu'au dimanche 11 prochain. L'objectif étant de récolter un maximum de dons, afin de mener à bien leurs actions solidaires.

Visibles grâce à leurs gilets estampillés, les représentants de l'association sont mobilisés sur le terrain afin de récolter des dons pour garantir leurs missions de solidarité à l’égard des plus modestes.

Et c'est encadrés par Setti Messoussa et Annick Barbottin, leurs professeurs d'économie et de gestion, et Catherine Rey-Finck, la directrice locale de l'action sociale de la Croix Rouge Française du Chalonnais, que des élèves de terminale de CAP Équipier polyvalent du commerce (EPC) du lycée Émiland Gauthey ont participé à cette quête dans les rues piétonnes, à Carrefour Chalon Sud et sa zone commerciale, à Décathlon et le mercredi à l'occasion du marché du centre ville.

Une mission qu'ils ont pris très au sérieux et une expérience unique pour ces lycéens.

Depuis plus de 150 ans, la Croix Rouge Française lutte contre la vulnérabilité des individus et des familles. Guidée par des principes de neutralité, d'impartialité et d’indépendance, l'association soutient des valeurs d'amitié, de coopération, de compréhension mutuelle et de paix durable entre les peuples.

Pour continuer à assurer leurs actions au quotidien, les bénévoles ont besoin de votre soutien. Venir en aide à toutes les personnes en situation de vulnérabilité nécessite des moyens importants, aussi la Croix Rouge Française a besoin de vous pour continuer ces actions. C'est en effet la générosité du grand public qui lui permet de financer une partie de ses missions.

La cagnotte locale attend encore vos dons.

La Croix-Rouge Française est une association reconnue d'intérêt général. En faisant un don, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale de 75% sur votre impôt sur le revenu dans la limite de 1000 euros de don. Au-delà, la déduction s'élève à 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati