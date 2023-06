Les jeunes du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône parés pour les championnats de zone J14 et J16 à Mâcon

Cette épreuve interrégionale de sélection, qualificative pour le Championnat national J14 (6 et 7 juillet 2023) avec 8 bateaux qualifiés et le Championnat de France J16 (7 au 9 juillet) avec 9 bateaux qualifiés, aura lieu du 9 au 11 juin 2023 à Mâcon. Plus de détails avec Info Chalon.