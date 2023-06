Trafic de stupéfiants sur Chalon et Montcenis : « Cerval » condamné à 10 ans de prison

et à 100 000 euros d’amende. 7 ans de prison et 30 000 euros d’amende pour « Crapaud »

Le procès fut rondement mené. Le tribunal a rendu ses décisions concernant les 10 prévenus impliqués à des degrés divers dans deux trafics de stupéfiants, ce mercredi 7 juin en milieu d’après-midi.

C’est ainsi que Faozi Guilouchi, creusotin d’origine, jugé en état de récidive légale, a été condamné à la peine de 10 ans de prison, à 100 000 euros d’amende et à une interdiction de séjour en Saône-et-Loire pendant 5 ans assortie de l’interdiction de détenir et de porter une arme. Nombre de prévenus l’ont désigné comme étant « Cerval », le boss.

Seconde peine importante : Boualem Belbachir, dit « Crapaud », est condamné à 7 ans de prison et à 30 000 euros d’amende. A sa sortie, il sera interdit de séjour en Saône-et-Loire pendant 5 ans. Idem pour l’interdiction de détenir/porter une arme.

ITF et mandats d’arrêts

Faouzi M. est condamné à la peine de 4 ans de prison. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Mehdi K. est condamné lui aussi à 4 ans de prison - mandat d’arrêt également -, ainsi qu’à une interdiction du territoire français (ITF) de 10 ans.

Mickaël M., le gros revendeur, est condamné à la peine de 5 ans de prison dont 1 an est assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans, et à une interdiction du département de Saône-et-Loire pendant 5 ans.

Les réquisitions de mandats de dépôts ont fait des absents

Il manquait des prévenus à l’appel, d’où un mandat d’arrêt supplémentaire contre A. G qui doit exécuter 15 mois de prison (le jeune homme, lundi matin, vivait très mal d’avoir à être jugé ainsi. Le président lui a rappelé qu’il avait refusé l’homologation d’une peine proposée par un procureur en CRPC, le prévenu ne semblait pas avoir compris ce qui lui arrivait). V. B. en revanche était là, avec un sac contenant quelques effets : 12 mois + révocation de 6 mois d’un sursis antérieur + mandat de dépôt.

Le revendeur de Montcenis, J. P., creusotin lui aussi, est condamné à la peine de 15 mois de prison dont 6 mois sont assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant 2 ans. Reste deux peines : pour R. S., peine mixte et O. Y. dont 10 mois avec sursis. Son casier était néant et sa participation au trafic de cannabis de Boualem Belbachir plutôt minime, selon les éléments de preuves que contient le dossier.

Le tribunal a suivi les réquisitions

Le tribunal a suivi, voire dépassé (en doublant le montant des amendes), les réquisitions. Angélique Depétris, vice-procureur a repris hier mardi 6 juin, le déroulé de l’enquête et tout ce qui tombait dans l’escarcelle de la procédure (à la suite de quoi 7 avocats ont plaidé). Le président Morelière, avant de rendre les décisions, a précisé que pour chacun, les peines fixées sont le fruit de : la gravité des faits, l’implication dans les trafics, la nature des produits vendus, les antécédents judiciaires et le parcours personnel de chacun. « C’est un tel enjeu de sécurité publique, que l’argument qui invoque ‘l’argent facile’ n’est pas recevable. »

La première enquête a accouché d’une seconde

Il ressort des enquêtes que Faozi Guilouchi, bien qu’il ait soutenu n’être que la nourrice de Boualem Belbachir, était le chef du trafic principal de cannabis, d’héroïne et de cocaïne. « Crapaud » en était l’intermédiaire, puis il a développé son propre trafic de cannabis. Donc les investigations et les interpellations se sont faites en deux vagues.

Une de ses armes en main

Pour la petite histoire, la procureur le rappelait hier, lorsque les policiers sont entrés à son domicile chalonnais pour l’arrêter, Faozi Guilouchi se tenait dans son salon, arme au poing. La perquisition a collecté 422 grammes d’héroïne, 47 grammes de cocaïne, plus de 3 kg de cannabis, 14 téléphones et un pistolet. Chez des membres de sa famille, les forces de l’ordre ont trouvé 4 autres armes et, planquées en différents endroits, des liasses de billets pour une somme supérieure à 50 000 euros, outre des sommes placées sur des comptes, etc.

Représailles immédiates en prison

Le mis en cause est alors mis en examen et placé en détention provisoire où se trouvait déjà le jeune M.M qui s’est fait alors casser la g… . Boualem Belbachir-Crapaud est interpellé quasiment 1 an plus tard et désigne lui aussi « Cerval » comme étant le donneur d’ordre qui l’avait recruté pour assurer la gestion des points de vente, puis, suite à leur brouille, il avait mené seul un trafic de cannabis (d’où ses voyages fréquents à Lyon). Un troisième homme dira également que « Cerval » était le chef.

Ainsi, malgré la routine stups qui consiste à se rétracter sous l’effet de la peur, les éléments au dossier étaient suffisamment forts pour que le tribunal suive les réquisitions. As usual, les victimes collatérales de l’activité délinquante des adultes sont, outre les consommateurs : leurs enfants.

FSA