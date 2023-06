Campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH par la CeGIDD71 associée au Planning Familial et l’association d’entraide trans Fransgenre

Le clin d’œil info-chalon.com

Vu, sur le marché du mercredi,Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône ( plus précisément face à la chocolaterie Allex), un regroupement associatif de la CeGGID 71, du Planning Familial et de l’association d’entraide trans Fransgenre qui proposaient aux passants une information et une sensibilisation au dépistage du VIH.

Rappelons que la CeGIDD 71 basée à l’hôpital William Morey à Chalon-sur-Saône propose des dépistages de maladies sexuellement transmissibles ainsi qu’une permanence psychologique pour les personnes LGBT et leur entourage et que vous pouvez contacter cet organisme au 03 85 91 00 57.

Le Planning Familial propose une permanence tous les mercredis de 14 heures à 16 heures et sur rendez-vous au 03 85 93 01 84 (Numéro vert 0800 08 11 11).

Quant à l’association d’entraide trans Fransgenre vous pouvez communiquer avec cet organisme via le serveur discord au 07.69.42.10.81 ou par mail contact@fransgenre.fr

J.P.B