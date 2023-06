Téléthon 2023 à Chalon-sur-Saône : Les organisateurs annoncent une 37ème édition pleine de surprises !

L’événement se déroulera en même temps que la date nationale, le 8 et le 9 décembre

Jeudi 8 juin 2023 à 18h30, dans la salle salle loi 1901 (Rdc) de la Maison des Associations, située 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, en présence de Thierry Thevenet, Président de l’'Office Municipal du Sport, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Sophie Blondeau, Secrétaire à l’O.M.S et de Michel Camus, Responsable Téléthon de la partie Ouest de la Saône-et-Loire et représentant de l’AFM (Association Française contre les Myopathies), se déroulait une réunion de présentation et de préparation sur l’action du Téléthon 2023 programmée cette année le vendredi 8 décembre (à partir de 18 heures) et samedi 9 décembre 2023 (jusqu’à 18 heures) au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.

Face à une assistance composée d’une quinzaine de clubs participants à cette 37ème édition, le président de l’O.M.S a annoncé les différents axes des animations qui seront prévues, ainsi que les éventuels défis proposés et le souhait d’augmenter les fonds de la recette de l’année dernière qui était de 15 192 euros, afin d’atteindre les 20 000 cette année.

Nouveau cette année, si l’O.M.S supporte intégralement ce projet, une coordination est en cours avec le Comité des Fêtes, les Maisons de quartier avec le soutien de la retraite sportive qui sera également présente lors de cet événement!

Présidents de clubs ou d’associations, vous aussi, venez apporter votre soutien ou votre participation dans cet événement caritatif organisé à Chalon-sur-Saône les 8 et 9 décembre 2023 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône et soutenu au niveau national par l’AFM (Association Française contre les Myopathies) qui vise à récolter des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires!

Pour vous inscrire à l’événement, contacter l’O.M.S

J.P.B