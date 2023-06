Chalon-sur-Saône rend hommage à ses soldats tombés en Indochine

Jeudi après-midi 8 juin, une cérémonie a été organisée au monument aux Morts de Saint-Jean-des-Vignes en l'honneur des soldats tombés en Indochine entre 1946 et 1954. Plus de détails avec Info Chalon.

Chalon-sur-Saône a choisi, il y a quelques années, de faire du 8 juin son rendez-vous annuel de rappel des accords de Genève, marquant la fin de l'intervention française en Indochine (Vietman, Laos et Cambodge, ainsi qu'une portion de territoire chinois située dans l'actuelle province du Guangdong, le Kouang-Tchéou-Wan). Une poignée d'anciens combattants, fonctionnaires de police, de l'armée et élus locaux se sont réunis, à 18 heures, au pied du monument aux Morts de Saint-Jean-des-Vignes, pour rendre hommage aux près de 100 000 soldats français tombés lors de la Guerre d'Indochine et celle qui l'a précédée, en 1944 : la reconquête française des terres occupées par l'allié du IIIème Reich, l'Empire du Japon, durant la Seconde Guerre mondiale.

L'occasion de se rappeler ceux qui sont partis combattre loin de leur pays, qui y ont laissé la vie, et ceux qui internés par le Việt Minh dans des conditions effroyables succombèrent à la famine, à la maladie et à l'épuisement.

Elle s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, du sénateur de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, également conseiller régional représentant la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, de la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Annie Lombard, représentant le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, et du maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret.

Après le discours du maire, le sous-préfet a lu le message de Patricia Mirallés, secrétaire d'État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati