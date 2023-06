Les 35emes Montgolfiades le week-end du 23 au 25 Juin 2023, découvrez le programme.

SAMEDI 24 JUIN



Côté jeux et animations

> De 14h à 22h30 - Manèges et toboggan géant, pêche à la ligne et aussi restauration sur place, food truck, churros, glaces et bien sûr, l’incontournable buvette

> De 14h à 21h - Animations et communication avec des jeux insolites en bois (Diverti’ Parc)

Côté événements

> 14h30 - Groupe de musique Les Mots Rient tôt

> 16h30 - Hip-hop avec le collectif Espace de rue

> 17h - Reconstitution de la première montgolfière

Accès libre

> 18h - Groupe de musique Ailsa Craig

> 18h - Baptême de doudous : observez les dou- dous de vos enfants s’envoler en mini-montgolfière

> À partir de 20h - Fête de la Saint-Jean 20h - Pique-nique tiré du sac et brasero 22h - Night glow

22h30 - Feu d’artifice

DIMANCHE 25 JUIN



Côté jeux et animations

> Fin de matinée - Défilé de voitures anciennes avec les « Roues yottines » de Rully. Exposition tout l’après-midi.

> De 14h à 19h - Manèges et toboggan géant, pêche à la ligne et aussi restauration sur place, food truck, churros, glaces et bien sûr, l’incontournable buvette

> De 14h à 19h - Animations et communication avec des jeux insolites en bois : (Diverti’ Parc)

Côté événements

> 14h30 - Groupes de musique

> 16h30 - kds skool break by petit renard - Hip-hop

Côté sport

Organisation des vols

Le rendez-vous des équipages se fait chaque matin à la prairie Saint-Nicolas pour chaque vol. Les épreuves sont fixées selon la météo.

1er vol : vendredi à 18h depuis le centre-ville et aussi depuis la prairie Saint-Nicolas.

2e vol : samedi matin à 6h30 depuis la prairie mais aussi depuis les villages de la Côte chalonnaise.

3e vol : samedi soir envol collectif depuis la prairie Saint-Nicolas.

4e vol : dimanche matin à 6h30 depuis la prairie Saint-Nicolas.

5e vol : dimanche soir vers 18h30-19h depuis la prairie Saint-Nicolas.

Les épreuves

Le renard : un premier ballon décolle, les autres doivent atterrir le plus près possible du premier.

Le retour au bercail : décollage à 3 km du terrain sur lequel les ballons doivent atterrir.

La valse hésitation : le Directeur des vols choisit un ou plusieurs buts que les pilotes doivent rejoindre.