Représentation des lycéens de Jeannette Guyot au Théâtre Piccolo

Vendredi 9 juin, des élèves de terminale baccalauréat professionnel se sont produit sur la scène du Théâtre Piccolo, sous la houlette de Pierre Janicot et Jean-Jacques Paquier. Plus de détails avec Info Chalon.

Fruit du partenariat entre le lycée Jeannette Guyot et le Conservatoire du Grand Chalon, ce projet allie la danse et le théâtre.

Ainsi, on retrouvait sur scène des élèves de terminale baccalauréat professionnel menuisier agenceur et technicien des systèmes énergétiques qui ont travaillé de concert avec Pierre Janicot, pour la partie danse, et Jean-Jacques Paquier du Conservatoire du Grand Chalon, pour la petite théâtre, afin d'aboutir à la représentation de vendredi après-midi au Théâtre Piccolo.

Un projet de 30 heures sur l'année scolaire qui leur permet de développer leur connaissance des textes théâtraux, l'univers de cet art, leur capacité à s'exprimer en public, leur confiance en soi et le travail en équipe.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati