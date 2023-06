Les F’estivales : tout le programme de l’été de la ville de Saint-Marcel avec Info Chalon

Ce vendredi 9 juin, Info Chalon a rencontré Noël Assimon, responsable des affaires culturelles de Saint-Marcel, Nathalie Gras, adjointe au maire chargée de la culture et Christian Bernard, référent musique actuelle et coordinateur des « Zik de rue », afin de faire le point sur le programme riche en festivités pour animer l’été des san-marciaux !

« Tout est réuni pour faire voyager et divertir les petits et les grands avec une série de spectacles originaux, drôles et virtuoses ! » a déclaré Nathalie Gras.

Dès le 10 juin, la douzième édition du « Festival des talents amateurs », fruit du travail des ateliers enfants, ados et adultes, tout au long de l’année, ouvrira la marche sur les planches du Réservoir.

Au total, ce sont 7 animations qui seront proposées au public de ce festival pas comme les autres, rendez-vous donc du 10 au 27 juin.

Ensuite, ce sont les « Zik de rue » que l’on ne présente plus qui animeront l’ensemble de la ville le samedi 8 juillet.

« Nous avons souhaité cette année faire participer l’ensemble des commerçants afin de tendre dans les années à venir vers une grande rue en fête ! » a expliqué Noël Assimon.

En effet, pour cette édition 2023, certains commerçants viendront également animer ce rendez vous incontournable avec notamment la présence du fromager « Les fromages de Marcel », le pâtissier « Parême » et la fleuriste « À l’ombre des fleurs ».

Pour cette 7ème édition des « Zik de rue », ce sont 6 groupes qui donneront un concert sur la place du 4 septembre, devant l’établissement « As du Kebab » et devant « Le Miam ».

« L’ensemble des groupes sélectionnés sont des artistes déjà accompagnés par le Réservoir notamment avec le prêt de salle de répétition etc. » a précisé Christian Bernard.

Cette animation qui avait réuni plus de 1200 personnes l’an dernier promet une nouvelle fois un beau programme avec cette année la participation des commerces locaux.

Ensuite, tout au long de l’été ce sont 4 spectacles qui animeront les différents quartiers de la ville : cirque, mentalisme, il y en aura pour tout le monde !

Enfin, pour clore cet été, la traditionnelle fête de Saint-Marcel avec son bal populaire et son feu d’artifice sera organisée le samedi 2 septembre prochain, Info Chalon ne manquera pas de vous donner toutes les infos !

Amandine Cerrone.