Église Saint-Cosme bondée pour suivre la chorale

C'est une belle rencontre artistique qui a eu lieu samedi soir entre l'Ensemble Choral Chalonnais, l'Ensemble instrumental Licht, les jeunes choristes de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles et son public à l'Église Saint-Cosme. Plus de détails avec Info Chalon.

Sous la direction énergique de Thibaut Casters, Nicolas Forin, Bastien Baracco et la soliste Cécile Coulomb, l'ensemble vocal a su transmettre son plaisir de partager à une audience plus que conquise ce samedi 10 juin, à l'Église Saint-Cosme.

Un ensemble vocal constitué de l'Ensemble Choral Chalonnais, l'Ensemble instrumental Licht et des jeunes choristes de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles.

Au programme, le Requiem for the Living de Dan Forrest (2013) et Mass of the Children de John Rutter (2003).

La chorale se produira à nouveau ce dimanche 11 juin à 16 heures, à l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati