JAZZ À COUCHES – JEUDI 7 JUILLET : Direction la lune avec Thomas De Pourquery & Supersonic

Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l'orbite de Sun Ra, le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du vaisseau amiral dont Back To The Moon marque le troisième décollage. Où l'on croise Mingus, une histoire d'amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des chansons épiques. Visez la Lune.



Quand il a décollé en avril 2021 vers la Station spatiale internationale, l'astronaute Thomas Pesquet a embarqué dans ses bagages une playlist concoctée par FIP.

Y figurent notamment Space Cowboy de Jamiroquai et Walking In Space de Gal MacDermot, mais aussi Yes Yes Yes Yes de Thomas de Pourquery et Supersonic, titre du nouvel album du supergroupe, Back To The Moon.



Retour sur la Lune, donc, pour le saxophoniste-chanteur qui vit la tête dans les étoiles depuis que son père lui a dit, quand il était encore enfant : « Si tu veux aller sur la Lune, vise la plus lointaine des galaxies. »



Impulsion rythmique affirmée, distribution claire et harmonieuse des instruments à vent et du piano, comme dans un combo, allure de grand orchestre, chœurs et solos chantés du chef de bord, citations fugaces, échappées free ; les jeux électroniques et leurs réverb’s ouvrant quelques espaces infinis. Autant d’atmosphères et de couleurs contrastées, dans l’espace selon Pourquery.



© Alexandre Lacombe