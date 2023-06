AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Yves RENAUD

ALUZE



Eloi, Eléonore et Jean Baptiste, Maxence, ses enfants ;

Coralie, sa petite-fille ;

Genevieve et Bernard VAUDELIN, Anne-Marie et Gilles MONTAGNON,

ses sœurs et leurs conjoints ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Yves RENAUD



Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 19 juin 2023, à 15h30, en l'église de Aluze.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.