ELAN CHALON - PLAY OFFS - Le carton plein des vidéos sur info-chalon.com

Parfois, on mobilise des moyens techniques sans forcément avoir le retour en conséquence. Entre les vidéos publiées en temps réel par info-chalon.com et les réalisations d'Andréa Coulon - AndC'Production, ce sont plusieurs dizaines de milliers de vues enregistrées en quelques jours sur la page Facebook de votre média local, faisant d'info-chalon.com l'un des supports les plus suivis pour l'occasion. Merci encore à toutes et à tous pour votre suivi quotidien.. et on continue !

