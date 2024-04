Hommage traditionnel aux victimes et héros de la Déportation

Il y a quasiment 80 ans, les camps de concentration et d’extermination étaient libérés de l’oppression nazie, laissant des milliers de morts et de victimes de cette barbarie inoubliable.

Un jour par an, le dernier dimanche du mois d’avril doit être et doit rester une Journée du Souvenir au regard des victimes et des héros de la déportation. Se souvenir est un devoir de mémoire pour tous et pour toujours. Il faut avoir en pensée tournée vers celles et ceux, qui ne sont jamais rentrés des camps de déportation ou d’extermination, mais aussi tous pour ceux qui ont été sauvé tout en ayant souffert dans leur chair et dans leur esprit.

A Châtenoy-le-Royal le message lu par Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, a revêtu toute l’importance voulue pour cette Journée du Souvenir, nous rappelant : « Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d’exclusion et unissons, dans un même hommage, tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur croyance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle, au nom d’un régime raciste, expansionniste et dominateur. »

Un Message national écrit par les différentes Fédération de Déportés et de Résistants fait ressortir cette attente incertaine, du retour en fin de conflit, pouvant se transformer en joie des retrouvailles pour les uns ou en détresse pour les familles touchées par ce drame incompréhensible d’une folie humaine.

Ce message met l’accent sur le fait que l’oubli, la banalisation de l’horreur et de la violence, l’instrumentalisation de la peur et le rejet de l’autre sont des dangers qui menacent nos sociétés

En déposant les gerbes au Monument de la rue du Bourg, les autorités présentes : Vincent Bergeret, Maire de la commune et Conseiller Départemental accompagné de Françoise Vaillant, représentant, André Accary, président du Conseil Départemental, des Conseillers municipaux, les Anciens Combattants et leurs porte-drapeaux ainsi que des représentants d’associations, ont rendus hommage par une minute de silence, par l’écoute de la sonnerie aux Morts et de l’Hymne National, interprétés par la Banda de Châtenoy-le-Royal. Un verre de l’Amitié était ensuite partagé dans la salle des Charmilles.

JC Reynaud