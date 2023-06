L’association "Le Sentier des Arts" a organisé une soirée conviviale autour de la poésie à la salle des Chenevières à Champforgeuil.

Rassembler, faire connaitre des musiciens, des peintres, des artistes sous toutes les formes, c’est le but de l’association.

Vendredi soir 9 juin, à la salle des Chenevières, l’association "Le Sentier des Arts" avait convié des poètes amateurs à venir lire, raconter, exprimer leur passion pour la lecture et la poésie. Une vingtaine de personnes étaient présentes à cette soirée dont Fanny Petton 1ère adjointe de la commune et Patricia Ducroix bibliothécaire.

Les lectures ont été entrecoupées de musique et de chants, Frédéric Dufoix a interprété Andantino (luth), chaconne de De Visée (théorbe), Lagrima de Tarreça (guitare), Prélude de J.S. Bach (ukurlélé), Walzer de Cartulli (luth), What a Wonderful Word (chant et ukurlélé).

Parmi les 12 intervenants en lecture de poésies, il y avait 2 jeunes, Lucas et sa sœur Léane de l’école primaire Pagnol. Ils sont des habitués de ces soirées poésie.

Parler, raconter et même chanter, ça donne soif avec ces températures élevées, l’association avait tout prévu et tout le monde a été invité à partager le petit moment de convivialité.

