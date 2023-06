Le Comité Valentin Haüy de Chalon teste la dégustation à l’aveugle

Une expérience inédite

Le projet a été élaboré par une étudiante, Elodie Monéteau, dans le cadre de son BTS Tourisme, spécialisation Vin et Gastronomie, en coopération avec la Cave des Vignerons de Mancey et le Comité Valentin Haüy de Chalon.

Les participants, aveugles ou malvoyants, seront accueillis par l’équipe de direction de la Cave.

La visite commentée de l’espace scénographique leur permettra de se familiariser avec la vigne, mais aussi la géologie, les cépages et le savoir-faire du vigneron. Ils pourront toucher les reliefs, les pieds de vigne, et s’initier aux accords mets et vins.

Le parcours ludique et culturel se poursuivra dans l’espace sensoriel pour une découverte des différents arômes qui caractérisent les vins blancs et rouges.

Élodie Monéteau a prévu de remettre à chaque participant un guide de dégustation, rédigé en braille (avec l’aide de l’Association Valentin Haüy) et en police agrandie pour les malvoyants.

La dégustation fera appel aux 4 sens, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Cinq vins sont proposés : deux blancs ; deux rouges et un crémant.

Un questionnaire de satisfaction sera proposé aux participants qui pourront ensuite parcourir l’espace de vente pour l’achat de bouteilles s’ils le souhaitent.

Cette visite est une première pour la Cave des Vignerons de Mancey qui, jusqu’à présent n’a accueilli que des personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs. Elle pourrait lui permettre d’obtenir une autre des composantes du Label Tourisme et Handicap.