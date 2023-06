L'Eveil de Chalon accueille les championnats de France de gymnastique rythmique ce week-end

Le Championnat de France National 1 et 2 de Gymnastique Rythmique organisée par le Club de l'Eveil se déroule ce week-end au Colisée. Un grand moment réunissant près de 300 gymnastes.

Françoise PERRAULT, responsable de la gymnastique rythmique au sein de l'Eveil, est une adepte de ce type de rendez-vous. L'Eveil répondant régulièrement à une telle organisation et toujours fier d'apporter sa logistique à la valorisation de ce type d'épreuve sportive. C'est dans l'enceinte du gymnase Hilaire de Chardonnet que les ensembles de l'Eveil ont peaufiné leurs exercices avant le grand rendez-vous du week-end. C'est d'ailleurs la 3e fois que le club chalonnais se range du côté des organisateurs du Championnat de France national 1 et 2 de gymnastique rythmique, après 1996 à la Maison des Sports et en 2008 déjà au Colisée.

Aux côtés des quelques 300 gymnastes attendues, c'est aussi une centaine de juges qui viendra s'ajouter en terme d'effectif présent.

A noter que les épreuves se tiendront ce samedi dès 8H et jusqu'à 20h et le dimanche de 8H à 12H30. La remise des récompenses devant avoir lieu en début d'après-midi.

L'Eveil de Chalon présente 3 ensembles ce week-end, une équipe "aînée" de niveau 1 et deux ensembles jeunes respectivement de niveau 1 et 2.

Le Championnat pourra compter sur la présence d'une marraine particulière cette année, puisque c'est une Chalonnaise, Shana Loxton Vernaton, qui parraine les Championnats. Elle a démarré sa carrière sportive à Chalon au sein de l'Eveil à l'âge de 6 ans. Dotée de "qualités physiques exceptionnelles" précise Françoise Perrault, "on l'a inscrit rapidement en catégorie nationale FFG dès ses 10 ans avec notre club partenaire, la Dynamique Bisontine". Sélectionnée ensuite au Pôle Espoir de Strasbourg puis au pôle de Montpellier, elle a décroché sa place dans l'équipe de France junior pour les Championnats d'Europe l'été dernier. Elle a enfin intégré l'Ensemble France. Ce week-end, c'est donc une marraine toute particulière que Chalon pourra mettre en avant.

En attendant, belles épreuves à nos Ensemble Chalonnais !

Laurent Guillaumé