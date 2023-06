Le Chalon Business Club a rencontré Élisabeth Roblot ce jeudi matin

C’est au sein du magnifique château de la Villeneuve à Saint-Marcel, que le Chalon Business Club (CBC) a reçu ce jeudi 15 juin, Élisabeth Roblot, vice-présidente départementale chargée du tourisme et de l’aménagement du territoire.

En effet, Isabelle Perrissuti-Thomas, propriétaire des lieux et gestionnaire des chambres d’hôtes du château, est également membre actif du CBC.

Le rendez-vous était donc fixé à 7h30 autour d’un petit déjeuner dans l’Orangerie du château afin de permettre à tous ces chefs d’entreprises de pouvoir aller travailler ensuite.

Un club dynamique qui a fêté ses 10 ans en fin d’année 2022

« Le CBC a pour but de fédérer des acteurs économiques de la région chalonnaise en vue de développer l’activité économique des membres et favoriser le partage d’expériences dans un esprit de convivialité entre membres et intervenants de qualité » a expliqué Frédéric Miannay, président du club.

Après un tour de table où chacun des membres du CBC se sont présentés, c’est Elisabeth Roblot qui a pris la parole pour présenter l’actualité touristique départementale.

Celle-ci a rappelé les nombreuses mesures mises en œuvre pour le tourisme au niveau du département :

-La création des panneaux autoroutiers promouvant les différents points touristiques à visiter en Saône et Loire.

-La mise en place de webcam touristiques sur l’ensemble du département

-La création de l’application web « Route 71 » lancée en 2019.

Route 71 c’est toute l’actualité touristique de Saône et Loire directement sur le centimètre carré de votre smartphone

Complètement précurseur, ce site web offre la possibilité aux internautes nationaux et internationaux d’avoir accès à tous les lieux touristiques possibles du département : petits villages de charme, églises romanes bien cachées, villages d’appellation reconnus ou encore domaines viticoles incontournables il y en a pour tous les passionnés de voyages !

Elisabeth Roblot a insisté sur l’importance pour les restaurateurs et hôteliers du département de bien mettre à jour leurs données auprès des offices du tourisme afin que les utilisateurs de « Route 71 » puissent les contacter facilement et rapidement.

Plusieurs dizaines de bornes digitales « Route 71 » installées sur tout le département

Afin de faciliter l’accès aux informations touristiques, le conseil départemental a mis le paquet sur le digital en installant des bornes numériques et tactiles dans les villages au cœur de chaque appellation, mais aussi dans les "portes d’entrée" du territoire et les aires d’autoroute. Ces outils numériques proposent des contenus ludiques et pédagogiques pour découvrir le territoire, portés par 4.000 ambassadeurs touristiques.

La prochaine borne sera d’ailleurs inaugurée le 30 juin prochain sur l’aire de Saint Albin sur l’axe très fréquenté de l’autoroute A6.

Elisabeth Roblot, déterminée et passionnée, assure donc que les nombreux résultats obtenus grâce à toutes ces actions perdureront sur les années à venir.

« Nous sommes passés d’une moyenne de 2 nuités réservées par les touristes dans le département à 4 nuitées et demi, nous comptons bien atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés à savoir 6 à 7 nuitées » a déclaré la vice-présidente départementale.

Avant une visite du château de la Villeneuve (cf photos ci-dessous), c’est Isabelle Perrissuti-Thomas, propriétaire des lieux, qui a clôturé les prises de parole.

Celle-ci a bien sûr remercié la conseillère départementale pour son déplacement ce jeudi matin dans ses locaux, avant de donner quelques éléments historiques sur son établissement.

Ce château plein de charme, transformé en maison d’hôtes par Isabelle, a appartenu à Marguerite Boucicaut, femme d’affaires et bienfaitrice française du XIX ème siècle.

Elle a participé à la création et à la prospérité du premier grand magasin "Au Bon Marché"* à Paris aux côtés de son mari Aristide Boucicaut et, à par la suite, a montré des préoccupations sociales et humanitaires.

Elle a légué à sa mort son immense fortune à des œuvres de bienfaisance tout en assurant la pérennité du premier grand magasin parisien et en gratifiant ses employés.

Elle est à l’origine de la création de la toute première maternité chalonnaise.

Isabelle, un brin féministe et surtout très attachée à l’histoire de son établissement aimerait que l’histoire de cette femme remarquable puisse être valorisée au sein du Grand Chalonnais.

À bon entendeur donc !

*Fondé en 1852 par Aristide et Marguerite Boucicaut, Le Bon Marché Rive Gauche est le premier grand magasin du monde toujours en activité. Le couple Boucicaut n’a cessé d’innover dans tous les domaines, cherchant inlassablement à devancer les attentes de la clientèle de la fin du XIXème siècle. Pour couronner de succès leurs ambitions, ils conjuguent des méthodes commerciales nouvelles, une attention particulière portée à leurs employés et une vision avant-gardiste de l’architecture.