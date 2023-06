Salle Alfred Jarreau à Saint-Marcel : l’inauguration a eu lieu ce jeudi

Pour l’occasion, Monsieur le Préfet, Yves Seguy, accompagné par le Sous-Préfet Olivier Tainturier avaient fait le déplacement.

Madame la Sénatrice, Marie Mercier, était également présente, ainsi que Monsieur le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin.

Monsieur André Accary, président du Conseil Départemental était excusé et représenté par Florence Plissonnier, Conseillère Départementale.

Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore aux côtés de ses invités et de ses adjoints, Monsieur le Maire a invité tout le monde à se rendre au sein de l’immense salle de réception de la salle des fêtes communale.

Ce fut alors l’occasion pour lui de revenir sur ces 21 mois de travaux de réhabilitation et c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion qu’il a remercié l’ensemble des acteurs financiers qui ont contribué à financer les 2 950 000€ nécessaires à la rénovation et remise aux normes de cet établissement :

606 261€ subventionnés par l’Etat

subventionnés par 300 000€ par la Région

par la 201 021,48 € par Europe Leader

par 95 220€ par le Grand Chalon

par le 50 000€ par le département de Saône et Loire

Raymond Burdin a précisé : « Nous tenions réellement à conserver ce bâtiment très bien situé au cœur de notre commune, cette salle polyvalente et intergénérationnelle va donner un nouveau souffle à Saint-Marcel en assurant l’accueil de notre si riche vie associative et locale ».

Monsieur le Maire a ensuite laissé la parole à ses invités et chacun a salué la très belle réussite de cette rénovation.

Sébastien Martin a tout d’abord remercié Raymond Burdin pour son engagement sans faille au réaménagement du territoire et a rappelé à l’assemblée que cette salle Alfred Jarreau est la plus grande salle de la communauté d’agglomération chalonnaise.

Quant à Madame la Sénatrice, Marie Mercier, elle a souhaité clôturer sa prise de parole par une citation de Marcel Proust : « Certains esprits qui aiment le mystère veulent croire que les objets conservent quelque chose des yeux qui les regardèrent », des mots qui font parfaitement écho à la volonté de conserver le patrimoine culturel existant et de le valoriser, à l’image de la rénovation de la salle Alfred Jarreau.

C’est Monsieur le Préfet qui a clôturé les prises de parole, il a lui aussi salué l’initiative et le très bon goût apporté à la rénovation de la salle des fêtes de Saint-Marcel et a assuré que « ce moment important restera gravé dans l’histoire de la commune » avant de clôturer « il ne fait aucun doute que de nombreux beaux moments seront noués au sein de cette belle salle tant la convivialité ruisselle à Saint-Marcel ».

Cette inauguration s’est ensuite poursuivie avec un beau moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.