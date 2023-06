Solène Laroze, jeune conseillère funéraire chez Espace Funéraire Guillon : « Ce métier me passionne »

Bienveillance, écoute et professionnalisme : Solène Laroze incarne bien et son nom et son métier. Depuis un an à l’Espace Funéraire Guillon de Saint-Gengoux-le-National, elle est devenue la « précieuse alliée dans des moments difficiles ».

Conseillère funéraire, un métier à part ? Un métier au cœur, plutôt, empreint de bienveillance et d’écoute. Elle accompagne les familles endeuillées lors de moments particulièrement difficiles, apporte un soutien moral et guide les proches dans les démarches liées aux obsèques.

Elle est également garante du respect des procédures légales et administratives. Elle veille à ce que toutes les formalités et les volontés éventuelles du défunt soient accomplies dans les délais impartis, allégeant ainsi les préoccupations des familles et leur permettant de se concentrer sur leur deuil.

Le choix de ce métier

UN métier qu’elle a choisi très tôt : « pendant mon stage d’aide-soignante, j’ai découvert de nombreux services : psychiatrie, soins palliatifs… Puis j’ai voulu le faire à la chambre mortuaire de l’hôpital. J’avais 18 ans, tout le monde me disait : tu es trop jeune, tu n’auras jamais les épaules… Plus tard, après 10 ans en tant qu’aide-soignante, je me suis décidée : j’ai passé le diplôme de conseillère funéraire, c’est un examen reconnu par l’État. Et ce métier me passionne. »

Dotée d’une écoute attentive, Solène sait instaurer une relation de confiance avec les familles qui lui font part de leurs émotions et de leurs attentes. Elle les guide avec tact et empathie dans les démarches administratives, les choix des prestations funéraires et l’organisation des obsèques. « Mon rôle est d’accompagner, de soulager et d’apporter toutes les réponses aux questions des familles. »

Grâce à sa connaissance approfondie des différentes options disponibles, Solène aide les familles à prendre des décisions éclairées et adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour l’inhumation, la crémation, le choix du cercueil ou de l’urne funéraire, elle sait fournir des informations claires et précises, respectant les volontés du défunt et les souhaits de la famille. « Le mot le plus important dans ce métier, c’est accompagnement »

« On y met un peu de soi, forcément »

Au-delà de ses compétences professionnelles, Solène Laroze se distingue par sa sensibilité et son humanité. Elle est consciente de l’importance d’accompagner les familles dans leur processus de deuil et veille à ce qu’elles se sentent soutenues à chaque étape. Elle est présente pour répondre à leurs questions, apaiser leurs inquiétudes et offrir une présence réconfortante.

Grâce à sa rigueur et son dévouement, Solène a su gagner la confiance et le respect des familles qu’elle a accompagnées. Pour preuve, les nombreux messages de remerciements. « Une de mes satisfactions, dans ce métier qu’on peut penser à part, c’est quand les familles viennent nous remercier pour le soutien et le travail accompli. »

Son travail est essentiel pour aider les proches à traverser une période douloureuse en leur offrant des services funéraires personnalisés et un soutien chaleureux.

« Nous nous devons d’être au service des familles depuis le moment du décès jusqu’à la fin de la cérémonie. »

Chez Espace funéraire GUILLON, Solène Laroze incarne l’excellence du métier de conseiller funéraire. Son professionnalisme, sa bienveillance et sa compréhension des besoins des familles en deuil en font une conseillère d’exception.

