La nouvelle saison à l’Espace des Arts, ce sont 42 propositions (hors cinéma et expositions), 140 représentations et 3 festivals !

C’est toujours un plaisir de se retrouver avec l’équipe de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, qui plus est lorsqu’il s’agit de dévoiler la nouvelle saison en présence de leurs partenaires, et ils sont nombreux cette année ! En effet, c’est toujours avec la même fébrilité et autant d'excitation, comparables aux enfants qui ouvrent leurs cadeaux, que nous découvrons les beaux moments et surprises qui ponctueront 2023/2024, et force est de constater que, cette année encore, nos agendas se remplissent vite, tant les rendez-vous programmés foisonnent de promesses d’espace de partage, d’émotion, de rire ou de réflexion, car il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges ; chacun peut trouver son bonheur à l’Espace des Arts ! Soucieux de se renouveler dans leurs propositions, chaque saison arrive également avec son lot de nouveautés, mais présenter une nouvelle saison, c’est aussi faire le bilan de la dernière :

Un vrai engouement du public et des moyens maintenus sur le territoire autour du spectacle vivant

Pour la saison 2022-2023, l’Espace des Arts a affiché un taux de remplissage de 90 % ce qui correspond aux chiffres de 2018-2019, c’est-à-dire d’avant covid. Tout s’est accéléré en fin de saison où les demandes de réservations ont été très fortes et le Grand Espace a souvent affiché ‘complet’, comme cela a été le cas pour la soirée de présentation de la nouvelle saison qui a eu lieu le 16 juin à 20h. « On note un vrai engouement du public » a souligné Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts qui a également informé l’auditoire que l’ensemble des moyens étaient maintenus sur le territoire autour du spectacle vivant ; face à l’augmentation des frais de fonctionnement cela signifie pourtant que les moyens se réduisent. Soulignant que la situation est difficile pour tous, Nicolas Royer et Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon également présent, ont eu une pensée pour L’Arrosoir, partenaire de ces deux grands équipements culturels, et qui traverse une situation aiguë.

La nouvelle saison en chiffres et des partenariats toujours plus nombreux

100 000 utilisateurs, 45 000 places pour le spectacle vivant, 42 propositions à l'Espace des Arts (hors cinéma et expositions), 140 représentations (dont 43 représentations scolaires), 3 festivals : Transdanses (du 17 au 25 novembre, avec 7 spectacles et 14 représentations), Chef Op’ en Lumière (en partenariat avec l’association Chef Op’ du 4 au 9 mars) et Les Utopiks (programmés du 2 au 12 avril, avec 14 spectacles et 55 représentations !) Les chiffres restent éloquents et montrent bien le travail qui est mené pour proposer une programmation riche et variée, mais aussi diversifier plus encore les publics. D’ailleurs, il est noté un rajeunissement de ceux-ci. Il s’agit également d’aller vers les publics les plus fragiles (foyers, quartiers prioritaires) qui ont peu accès aux structures culturelles. Pour cette nouvelle saison, le lien avec l’Éducation Nationale a été renforcé, notamment avec l’ajout de séances scolaires. Côté partenaires, les coréalisations sont de plus en plus importantes, en voici la liste : Cie Boumkao / Festival La planche à clous, Conservatoire du Grand Chalon, L’Arrosoir, A Chalon Spectacles, Le Théâtre (Mâcon), LaPéniche, le CNAREP, le Jeune Théâtre national et Instant MIX, l’A.B.C Dijon, L’Opéra de Dijon et L’ARC (Le Creusot).

L’Espace des Arts, c’est aussi…

Certes, un lieu de diffusion mais aussi un lieu de création. Cette année, cela concerne 2 productions déléguées : ‘Music-hall Colette’, un spectacle de cabaret qui sera programmé pour 10 représentations et ‘On ne fait pas de pacte avec les bêtes’, une pièce mêlant cirque et danse ; des créations précédentes seront en tournée, cela concerne ‘Cartographies de l’invisible’, ‘Renversante’ et ‘Breakstory’. Quant à ‘Trop classe ! La classe de l’espace’, la 4e édition de ce dispositif, mis en place en direction de classes de cycles 2 et 3 du territoire du Grand Chalon, débutera dès septembre 2023. L’édition précédente avait accueilli 15 classes, un chiffre revu à la baisse cette année ; cette réduction de voilure étant due à la situation inflationniste que la Scène nationale Chalon-sur-Saône subit de plein fouet (15 à 20 % d’augmentation). Concernant Espace de Rue – collectif des cultures urbaines et lieu de formation – situé dans un espace au rez-de-chaussée du bâtiment, celui-ci prend de l’ampleur (plus de renseignements bientôt sur info-chalon).

Bon nombre de nouveautés

- Le mécénat individuel, une autre façon pour le public de marquer son adhésion à l’Espace des Arts (renseignements : virginie.rehoudja@espace-des-arts.com )

- Une garderie éphémère certains soirs de spectacle ! (Garderie proposée pour les enfants de 6 à 12 ans, tarifs : 5 euros par enfant. Formalités à retrouver sur le site de l’Espace des Arts.)

- Une librairie mobile, animée par La Mandragore qui investit le hall de l’Espace des Arts avant et après chaque représentation.

Découvrez la programmation de la nouvelle saison : https://www.espace-des-arts.com/

SBR - Photo transmise par l'EDA pour publication