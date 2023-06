À quatre jours de la fête de la musique, un double-concert rock au parc Oppenheim

L'Harmonie municipale dirigée par Jean-Marie Levant et le trio Dog House se sont relayés plusieurs heures en plein air avant un bal nocturne.

L'évènement ayant été organisé par l'Union des Commerçants et Artisans de Givry, c'est tout naturellement son président Aurélien Bry qui, sous ses airs de Freddie Mercury, a inauguré la soirée en play-back avant de repartir s'occuper de la buvette au côté de ses collègues de l'UCAG.

Il faut dire que chez les Bry, le spectacle est affaire de famille, son papa étant membre de l'harmonie et sa maman ayant joué la chauffeuse de salle. Si la foule ne s'est initialement pas déhanchée, sans doute à cause de la chaleur, le parc s'est progressivement empli, y compris avec un public plus jeune que d'habitude, à mesure que les formations performaient sur scène.

D'un côté, Joe Cocker (You Can Leave Your Hat On), ColdPlay (Viva la Vida), Queen (Show Must Go On) et le duo Paul McCartney / Michael Jackson (Say Say Say). De l'autre, des reprises à la sauce Dog House, dont la caisse de résonnance de certaines des guitares est faite à partir de boîtes à tabac et en fer-blanc. De quoi donner un son plus « roots »…