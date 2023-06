Espace des Arts : une présentation de saison haute en couleur !

Il y avait beaucoup de monde vendredi soir à 20h pour la présentation de la nouvelle saison de l’Espace des Arts. En effet, le public avait répondu présent à cette belle invitation que de découvrir la programmation 2023/2024 qui affiche bon nombre de rendez-vous à ne pas manquer !

Du théâtre, des concerts, du cirque, de la danse, des formes hybrides, des installations et 3 festivals… le public n’a que l’embarras du choix ! Animée par Adrien Urso, que les spectateurs avaient découvert avec Cabaret sous les balcons, cette soirée a permis de découvrir entre autres les 42 propositions faites à l’Espace des Arts. Avec 140 représentations (dont 43 représentations scolaires) et 100 000 utilisateurs de l’Espace des Arts chaque saison, la Scène nationale Chalon-sur-Saône reste un lieu de diffusion mais aussi de création incontournable et c’est en maître de cérémonie qu’ Adrien Urso a eu le défi de présenter cette programmation 2023/2024, dévoilée en musique et chanson, en moins d’1h30 !

Si Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts et Sébastien Martin, Président de l'EPCC Espace des Arts Président du Grand Chalon ont adressé au public quelques mots, se sont également succédés sur scène : Aude Girod, Directrice de la communication et des relations avec le public de l’EDA* et Stéphane Warnet, Directeur adjoint musique du CRR ; en effet, durant la saison plusieurs spectacles et concerts sont co-réalisés avec le Conservatoire du Grand Chalon. Le public a eu la surprise de voir notamment sur scène Justine Berthillot et Mosi Espinoza venus présenter leur spectacle qui mêle danse et cirque On ne fait pas de pacte avec les bêtes ainsi que Léna Bréban et Cléo Senia pour le spectacle cabaret Music-hall Colette ; deux créations productions déléguées Espace des Arts Scène nationale Chalon-sur-Saône.