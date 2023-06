Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins les 23, 25 et 25 juin à Saint Denis de Vaux

Le vendredi est ouvert aux JPPM et réservé aux scolaires, et 30 élèves du collège de Givry viendront à pied pour découvrir le lieu, le patrimoine, les vignes avec Dominique Thély, et dessiner l’Evêché et son environnement avec Valérie Orsat Guitter.

Le samedi, Marius Creuze réalisera un assemblage complexe de charpente devant le public, l’association ‘La Choue’ présentera son action de sauvegarde des rapaces nocturnes de Bourgogne Franche-Comté (avec son président M Baudvin)… et bien sûr on évoquera l’histoire du lieu et on parlera comme d'habitude d’architecture et de restauration du patrimoine bâti….

Le dimanche concert Baroque Français à 16h00